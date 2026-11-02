Dolar 49,9627 +0,06%
Euro 56,0385 +0,57%
Bist 10.954,27 +1,81%
Altın Gram 6.374,27 +1,78%
EUR/USD 1,1210 +0,39%
Brent Petrol 105,97 -6,58%
--°

Çifte can kaybı davasında azmettirici eş iddiası öne çıktı

Mersin'de yengesi Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'in öldürülmesiyle yargılanan Ömer C.Ç. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çifte can kaybı davasında azmettirici eş iddiası öne çıktı

Davanın seyri:

Mersin'de 26 Temmuz 2025'te Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer C.Ç. (23) iddialara göre yengesi Aygül Çınar (25) ile yengesinin annesi Türkan Söylemez (53)'i tabancayla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından Mezitli ilçesinde saklandığı evde yakalanan sanık tutuklandı; kendisine yardım ettiği belirlenen üç kişi de gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede, sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dava, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Tanık ifadeleri ve tehdit iddiaları:

Duruşmada dinlenen tanıklar, maktul Aygül Çınar'ın olay öncesinde hem eşi hem de kayınbiraderi tarafından tehdit edildiğini anlattı. Tanık Hadice Karataş, Aygül'ün kendisine eşinin "Boşanırsan seni yaşatmam" dediğini aktardığını ve kayınbiraderinden korktuğunu söyledi. Bu ifadeler, soruşturma dosyasındaki tehdit iddialarını destekler nitelikte bildirildi.

Müşteki avukatı iddiası ve sanığın savunması:

Müşteki avukatı, cinayetin yalnızca sanığın eylemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, cezaevinde bulunan maktulün eşinin dosyaya eklenmesini ve hakkında ek iddianame düzenlenmesini talep etti. Avukat, sanığın azmettirildiğini öne sürerek "Asıl bu işin kurgusunu yapan maktulün eşidir" şeklinde iddiada bulundu.

Sanık Ömer C.Ç. ise tanık ifadelerini kabul etmeyip mahkemede "Ben yapmamam gereken bir suçu işledim, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, dosyada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖMER C.Ç. (ARŞİV)

ÖMER C.Ç. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi
images

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor
images

tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın
images

Düzce'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç köprü ayağına çarptı, iki kişi yara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı