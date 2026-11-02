Çifte can kaybı davasında azmettirici eş iddiası öne çıktı

Davanın seyri:

Mersin'de 26 Temmuz 2025'te Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ömer C.Ç. (23) iddialara göre yengesi Aygül Çınar (25) ile yengesinin annesi Türkan Söylemez (53)'i tabancayla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından Mezitli ilçesinde saklandığı evde yakalanan sanık tutuklandı; kendisine yardım ettiği belirlenen üç kişi de gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede, sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dava, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Tanık ifadeleri ve tehdit iddiaları:

Duruşmada dinlenen tanıklar, maktul Aygül Çınar'ın olay öncesinde hem eşi hem de kayınbiraderi tarafından tehdit edildiğini anlattı. Tanık Hadice Karataş, Aygül'ün kendisine eşinin "Boşanırsan seni yaşatmam" dediğini aktardığını ve kayınbiraderinden korktuğunu söyledi. Bu ifadeler, soruşturma dosyasındaki tehdit iddialarını destekler nitelikte bildirildi.

Müşteki avukatı iddiası ve sanığın savunması:

Müşteki avukatı, cinayetin yalnızca sanığın eylemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, cezaevinde bulunan maktulün eşinin dosyaya eklenmesini ve hakkında ek iddianame düzenlenmesini talep etti. Avukat, sanığın azmettirildiğini öne sürerek "Asıl bu işin kurgusunu yapan maktulün eşidir" şeklinde iddiada bulundu.

Sanık Ömer C.Ç. ise tanık ifadelerini kabul etmeyip mahkemede "Ben yapmamam gereken bir suçu işledim, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, dosyada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖMER C.Ç. (ARŞİV)