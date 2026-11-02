Kapadokya'da gökyüzü yarışları: Türkiye'nin ilk sıcak hava balon şampiyonası başlıyor

Kapadokya ilk kez ulusal bir balon şampiyonasına ev sahipliği yapacak

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 1. Türkiye Sıcak Hava Balon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktır. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından desteklenmekte ve yerli ile yabancı pilotları aynı gökyüzünde buluşturacaktır.

Yarış programı ve görevler:

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Sıcak Hava Balonu Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Zengin tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyona dört gün sürecek ve yarışmalar 4, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, toplam 20 farklı görev üzerinden puanlanacak; görevler uçuş saatinden yaklaşık bir saat önce pilotlara bildirilecek ve bu süre içinde uçuş planlamaları yapılacaktır.

Her görevde hakemlerin belirlediği hedef koordinatları pilotlara iletilecek, pilotlar ise rüzgâr yönü ve hızını, hava şartlarını ve tecrübelerini dikkate alarak hedeflere ulaşmaya çalışacaklardır. Uçuşlar genellikle yaklaşık iki saat sürecek ve hedefe dijital işaretleme yöntemiyle ulaşılması beklenecektir. Hedefe en yakın işaretlemeyi yapan pilotlar en yüksek puanı alacak, diğerleri ise hedefe olan uzaklıklarına göre sıralanacaktır.

Hakemlik, güvenlik ve uluslararası katılım:

Organizasyonda Uluslararası Havacılık Federasyonu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından onaylı hakemler görev alacak; uluslararası ve ulusal hakemlerin ortak çalışmasıyla sonuçlar belirlenecektir. Yarışmalar, meteorolojik koşullar ve rüzgâr durumuna göre şekillenecek ve tüm uçuşlar havacılık kuralları ile belirlenen kısıtlamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Şampiyonanın uluslararası düzeyde değerlendirilmesi açısından organizasyonun kategori 2 statüsünde gerçekleştirileceği bildirildi. Bu statü, Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi daha büyük organizasyonların bir alt kategorisi olup, ulusal şampiyonaların uluslararası katılıma açık olması durumunda verilebilmektedir. Kapadokya'daki organizasyona Macaristan, Ermenistan ve Almanya'dan katılacak üç yabancı yarışmacı da davet edilmiştir.

Hakan Zengin, şampiyonanın Türkiye'de sıcak hava balonu sporunun gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, programın sabah ve öğleden sonra uçuşlarını kapsadığını ve tüm faaliyetlerin güvenlik önceliğiyle yürütüleceğini vurguladı.

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU SICAK HAVA BALONU EĞİTİM KURULU BAŞKANI HAKAN ZENGİN