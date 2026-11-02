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Bolat Pakistanlı mevkidaşıyla ticaret ve yatırımı somut adımlarla güçlendirme yönünde anlaştı

Ömer Bolat, 42. İSEDAK toplantısında Pakistanlı mevkidaşı Jam Kamal Khan ile ticaret ve yatırımı ilerletecek somut adımları görüştü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bolat Pakistanlı mevkidaşıyla ticaret ve yatırımı somut adımlarla güçlendirme yönünde anlaştı

Görüşmenin odağı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamındaki ikili görüşmelerde Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve yatırımların artırılması hedefleri ön plana çıktı. Bakan Bolat, dost ve kardeş ülke Pakistan ile iş birliğini çeşitlendirme ve güçlendirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ele alınan öncelikli konular:

Görüşmede ikili ve bölgesel anlaşmaların etkin şekilde değerlendirilmesi, üst düzey temasların sürdürülmesi ve özel sektörler arasındaki etkileşimin artırılması gibi başlıklar detaylı şekilde masaya yatırıldı. Taraflar ayrıca önümüzdeki dönemde ivme kazandırabilecek öncelikli sektörler, ürün grupları ve stratejik projeler üzerinde durdu.

Somut adımlar ve beklentiler:

Bakanlığın açıklamasına göre toplantıda, ticaret ve yatırım ilişkilerini ileri seviyeye taşıyacak somut ve sonuç odaklı iş birliği imkanları değerlendirildi. Taraflar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde gelişen çok boyutlu iş birliğinin hem iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı hem de bölgesel barış, refah ve istikrarın güçlenmesine olumlu etki yapacağı görüşünü paylaştı.

Toplantı, ileriye dönük üst düzey temasların sürdürülmesi ve özel sektör iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesi kararlılığıyla tamamlandı. İki ülke arasında ticaret ve yatırımı canlandırmaya yönelik atılacak adımların uygulanması aşamasında takip ve koordinasyonun öncelikli olacağı vurgulandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, PAKİSTAN TİCARET BAKANI JAM KAMAL KHAN İLE BİR ARAYA GELDİ

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, PAKİSTAN TİCARET BAKANI JAM KAMAL KHAN İLE BİR ARAYA GELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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