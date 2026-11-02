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Kahramanmaraş'ta çok yönlü narkotik operasyonu: 334 hap, ruhsatsız tabanca ve nakit ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 25-28 Ekim'de yapılan operasyonda 334 sentetik ecza, 160 captagon, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 500 TL ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta çok yönlü narkotik operasyonu: 334 hap, ruhsatsız tabanca ve nakit ele geçirildi

Kahramanmaraş il emniyeti tarafından yürütülen operasyon:

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-28 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çok yönlü operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında yapılan arama ve incelemelerde suç unsuru olduğu değerlendirilen maddeler ile silah ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda toplam 334 sentetik ecza hap, 160 captagon hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9.19 mm fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE...

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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