Başakşehir'de şeritleri tehlikeli değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza

olayın seyri:

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde trafikte ilerleyen bir otomobilin art arda şerit değiştirerek tehlike oluşturduğu anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda aracın ani ve kontrolsüz manevralarla diğer araçların güvenliğini riske attığı görüldü.

görüntülerin incelenmesi ve tespit:

Kaydı alan sürücünün ihbarı sonrası, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sanal devriye çalışmaları sırasında görüntülere ulaştı. Ekipler videoyu detaylı şekilde inceleyerek aracın plakasını tespit etti ve sürücünün kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

uygulanan yaptırım ve yasal dayanak:

Yapılan incelemede söz konusu aracın plakası 34 KUJ 627 ve sürücünün Yılmaz D. olduğu belirlendi. Görüntülerde tehlikeli şerit değiştirme eyleminin açıkça tespit edilmesi üzerine ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi uyarınca idari işlem uyguladı. Sürücüye kesilen ceza tutarı 10 bin lira olarak kaydedildi.

Olay, polis ekiplerinin video tabanlı denetim yöntemlerinin etkin kullanımına örnek teşkil etti. Yetkililer, benzer tehlikeli sürüş davranışlarının trafik güvenliğini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek sürücüleri daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaya çağırdı.

BAŞAKŞEHİR’DE OTOMOBİLİYLE TRAFİKTE SLALOM YAPARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ, BAŞKA BİR KİŞİ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.