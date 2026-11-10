Habaş'taki patlama sonrası uğurlama
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı için tören düzenlendi.
Tören anları:
Cenaze töreninde Kınacı için anma gerçekleştirildi ve katılanlar tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı ve bölgedeki yasa dikkat çekti.
Olayın yankıları:
Patlamanın haberi Aliağa ve çevresinde üzüntüyle karşılandı. Kınacı'nın yaşamını yitirmesi, iş güvenliği ve çalışan sağlığı konularında yeni bir hassasiyet oluşturdu.
Patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı son yolculuğuna uğurlandı
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