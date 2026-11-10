Habaş'taki patlama sonrası uğurlama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı için tören düzenlendi.

Tören anları:

Cenaze töreninde Kınacı için anma gerçekleştirildi ve katılanlar tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı ve bölgedeki yasa dikkat çekti.

Olayın yankıları:

Patlamanın haberi Aliağa ve çevresinde üzüntüyle karşılandı. Kınacı'nın yaşamını yitirmesi, iş güvenliği ve çalışan sağlığı konularında yeni bir hassasiyet oluşturdu.

Patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı son yolculuğuna uğurlandı