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Habaş'taki patlama sonrası uğurlama

İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Habaş'taki patlama sonrası uğurlama

Habaş'taki patlama sonrası uğurlama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı için tören düzenlendi.

Tören anları:

Cenaze töreninde Kınacı için anma gerçekleştirildi ve katılanlar tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı ve bölgedeki yasa dikkat çekti.

Olayın yankıları:

Patlamanın haberi Aliağa ve çevresinde üzüntüyle karşılandı. Kınacı'nın yaşamını yitirmesi, iş güvenliği ve çalışan sağlığı konularında yeni bir hassasiyet oluşturdu.

Patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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