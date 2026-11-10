Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

Dr. Memduh Büyükkılıç, COP31 için Antalya’da temaslarda bulundu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı ve Kayseri adına 20 otobüsle ulaşım desteği sağladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin ana gündemini kentin tanıtımı ve zirve katılımcılarına sunulan lojistik destek oluşturdu.

havaalanı buluşması ve selam:

Zirve kapsamında Antalya Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserili hemşehrilere selamlarını ilettiğini belirtti. Bu buluşma, kent temsilcilerinin ulusal düzeydeki temaslarına vurgu yaptı.

kentin tanıtımı ve ulaşım katkısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, COP31 sürecinde kentin kültürel değerleri, gastronomi zenginliği, geleneksel el sanatları ve çevre dostu belediyecilik uygulamalarını uluslararası katılımcılarla buluşturuyor. Tanıtım faaliyetlerine ek olarak belediye, zirve katılımcılarının ulaşımına katkı sağlamak amacıyla tahsis edilen 20 otobüs ile lojistik destek veriyor. Bu adım, hem katılımcıların ulaşım kolaylığını artırmayı hem de Kayseri’nin uluslararası platformdaki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç’ın temasları, kentin doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerinin tanıtımına yapılan somut katkıları ortaya koyarken, belediyenin çevre odaklı projelerini ve organizasyonel desteğini de ön plana çıkarıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA ANTALYA’DA TEMASLARDA BULUNDU. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I HAVALİMANINDA KARŞILAYAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ERDOĞAN’IN TÜM KAYSERİLİLERE SELAMLARINI İLETTİĞİNİ BELİRTTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Ayvalık'ta sağlıkta iki yeni adım: diş birimi ve anjiyo ünitesi hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu