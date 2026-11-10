Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin ana gündemini kentin tanıtımı ve zirve katılımcılarına sunulan lojistik destek oluşturdu.

havaalanı buluşması ve selam:

Zirve kapsamında Antalya Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserili hemşehrilere selamlarını ilettiğini belirtti. Bu buluşma, kent temsilcilerinin ulusal düzeydeki temaslarına vurgu yaptı.

kentin tanıtımı ve ulaşım katkısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, COP31 sürecinde kentin kültürel değerleri, gastronomi zenginliği, geleneksel el sanatları ve çevre dostu belediyecilik uygulamalarını uluslararası katılımcılarla buluşturuyor. Tanıtım faaliyetlerine ek olarak belediye, zirve katılımcılarının ulaşımına katkı sağlamak amacıyla tahsis edilen 20 otobüs ile lojistik destek veriyor. Bu adım, hem katılımcıların ulaşım kolaylığını artırmayı hem de Kayseri’nin uluslararası platformdaki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç’ın temasları, kentin doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerinin tanıtımına yapılan somut katkıları ortaya koyarken, belediyenin çevre odaklı projelerini ve organizasyonel desteğini de ön plana çıkarıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA ANTALYA’DA TEMASLARDA BULUNDU. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I HAVALİMANINDA KARŞILAYAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ERDOĞAN’IN TÜM KAYSERİLİLERE SELAMLARINI İLETTİĞİNİ BELİRTTİ.