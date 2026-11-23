maç özeti

Trendyol Süper Lig 12. hafta kapanış karşılaşmasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Çorum FK karşısında 2-0 geriden gelerek 4-2 kazanmasını bildi. Konuk ekibin Erhan Erentürk yönetimindeki savunma hattı ilk yarıda etkili olurken, ikinci yarıda oyunun temposu Başakşehir lehine döndü.

maçın dönüm anları:

İkinci yarıda 52. dakikada Olsen’in sağ kanattan kavisli ortasında Selke’nin kafa vuruşu üst direkten döndü; bu pozisyon Başakşehir açısından eşleşmenin sinyallerini verdi. 68. dakikada Borza’nın ortasında Ermin Mahmic'in gelişine vuruşu ile Çorum FK skoru 0-2’ye taşıdı.

Ancak maçta kırılma noktası 78. dakikada geldi: Eldor Shomurodov rakip ceza yayı gerisinden uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla farkı bire indirdi (1-2). Dört dakika sonra, 82. dakikada Onur’un ortasında Bertuğ Yıldırım kafa ile skoru 2-2 yaptı. Beraberlikten sonra Başakşehir baskısını sürdürdü; 86. dakikada Bertuğ yine kafa ile ağları sarstı ve 3-2’lik üstünlük geldi. Maçın son düdüğüne yaklaşılırken, 90+1’de Bertuğ’un ceza yayı gerisinden vuruşu üst direğe de çarparak filelerle buluştu ve hat-trick ile maçı 4-2’ye taşıdı.

oyuncu değişiklikleri ve teknik kadrolar:

Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Jerome Opoku, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic ve Davie Selke on biriyle çıktı. Kullanılan oyuncu değişiklikleri kayıtlarında; Onur Ergün (dk. 18) ve ardından Onur Bulut (dk. 46) hamleleri, Edin Visca (dk. 63) ile Jakub Kaluzinski'nin yerine Umut Bozok (dk. 69) ve Davie Selke'nin yerini alan Bertuğ Yıldırım (dk. 69) maçın akışında belirleyici oldu. Teknik direktör: Nuri Şahin.

Çorum FK kadrosunda Erhan Erentürk, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Göktan Gürpüz, Markus Karlsbakk, Mohammed Diomande, Alexandros Kiziridis ve Jesus Ramirez ilk 11'de yer aldı. Konuk ekipte yapılan değişiklikler arasında Emircan Gürlük (dk. 55), Ermin Mahmic (dk. 55) ve Cemali Sertel (dk. 78) gibi hamleler bulunuyor. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Hakem triosu Direnç Tonusluoğlu, Esat Sancaktar ve Hüseyin Aylak olarak kaydedildi. Maçta sarı kart gören oyuncular Ermin Mahmic, Emircan Gürlük ve Mohammed Diomande oldu.

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 78), Bertuğ Yıldırım (dk. 82, 86, 90+1) — Başakşehir; Jesus Ramirez (dk. 29), Ermin Mahmic (dk. 68) — Çorum FK.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTA KAPANIŞ MÜSABAKASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ÇORUM FK'YI 2-0'DAN GERİ DÖNEREK 4-2 MAĞLUP ETTİ.