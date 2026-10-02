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Bilal Erdoğan düzce ziyaretini sivil toplum buluşmasıyla tamamladı

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Akçakoca'da okulları ziyaret edip öğrencilerle buluştuktan sonra Düzce'de STK temsilcileriyle görüştü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilal Erdoğan düzce ziyaretini sivil toplum buluşmasıyla tamamladı

ziyaret programı:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Düzce'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında kentte bir dizi temaslarda bulundu. Erdoğan, programı sırasında Akçakoca ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

STK buluşması:

Erdoğan, daha sonra Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 'Gelecek Hepimizin Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısına katıldı. Toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının tamamlanmasının ardından Erdoğan, programını sonlandırarak Düzce'den ayrıldı.

DÜZCE’DE BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNAN İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL...

DÜZCE’DE BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNAN İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, SON OLARAK STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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