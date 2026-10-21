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Basın için 7/24 açık kahve durağı: Bahçelievler'in BiKahve Ömür tesisi hizmete girdi

Bahçelievler Belediyesi, BiKahve Ömür sosyal tesisinde basın mensuplarına haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz kahve, dinlenme ve şarj imkanı sundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Basın için 7/24 açık kahve durağı: Bahçelievler'in BiKahve Ömür tesisi hizmete girdi

Basın mensuplarına yönelik sürekli açık sosyal alan hizmete girdi

Bahçelievler Belediyesi, basın çalışanlarına yönelik yeni hizmetini BiKahve Ömür sosyal tesisinde başlattı. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde gerçekleştirilen lansmanla açılan tesiste, gazetecilere haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz kahve ikramı yapılacak ve çeşitli kolaylıklar sağlanacak.

tesiste sunulan imkanlar:

BiKahve Ömür sosyal tesisi, basın mensuplarına sadece ücretsiz kahve sağlamıyor; aynı zamanda haber hazırlama sürecine destek olacak ortam da sunuyor. Tesis, gazetecilerin telefon ve bilgisayarlarını şarj edebileceği noktalar, dinlenme alanları ve buluşma imkanları ile günün her saatinde kullanıma açık tutulacak. Belediye yetkilileri, yaz-kış fark etmeksizin, gece yarısı ve sabaha karşı da mesai yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarını gözetmeyi hedeflediklerini belirtti.

başkanın değerlendirmesi:

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır lansmanda yaptığı konuşmada 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazeteciliğin zorluğuna dikkat çekti. Başkan Bahadır, "Ben hekimim. Hekimlik nasıl zorsa gazetecilik daha zor. Hekimlik belki savaş ortamında, dışarıda yapılıyor. Onun haricinde hastanede 7/24 nöbetteyiz ama siz savaşta da, barışta da hep dışarıdasınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Filistin'de hayatını kaybeden basın mensuplarına başsağlığı dileyerek, dünyada gazetecilerin zarar görmediği bir ortam temennisinde bulundu.

Başkan Bahadır, belediyenin daha önce açtığı sosyal tesis sayılarına değinerek "16’ncısını yaptık, şimdi 17’ncisini açacağız" dedi ve İncirli'deki tesisin konumunu belirtip, "Bizim kapımız tüm gazeteci arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza, televizyoncu arkadaşlarımıza, herkese açık" şeklinde konuştu. Tesisin ücretsiz kahve ikramı ve 7/24 erişim imkanı, özellikle saha çalışanı muhabirler ve gece nöbeti tutan medya çalışanları tarafından kolaylık sağlayacak şekilde planlandı.

Yetkililer, BiKahve Ömür sosyal tesisinin Bahçelievler İncirli'de bir AVM'nin yanında konumlandığını ve tüm basın mensuplarına açık olduğunu vurguladı. Açılış törenine katılan basın mensuplarıyla fotoğraf çekilen Başkan Bahadır, gazetecilerle sohbet ederek talepleri dinledi ve tesisin erişilebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Belediye tarafından sunulan bu uygulama, basın çalışanlarının saha koşullarında karşılaştığı lojistik zorluklara yerel ölçekte bir çözüm sunmayı amaçlıyor. BiKahve Ömür, gazetecilerin kısa dinlenme, haber hazırlama ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak bir uğrak noktası olarak duyuruldu.

Bahçelievler Belediyesi&#039;nden gazetecilere 7/24 açık tesis

Bahçelievler Belediyesi'nden gazetecilere 7/24 açık tesis

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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