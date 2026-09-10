Dolar 48,4914 +0,01%
Euro 56,5697 +0,12%
Bist 14.461,57 -0,30%
Altın Gram 6.916,34 -0,55%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 102,06 +0,84%
--°

Başiskele'de saha çalışmaları hız kazanırken başkan Özlü şehit annesini ziyaret etti

Başiskele'de Fatih, Yeşilyurt ve Sepetlipınar'da süren üstyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Özlü, tedavi gören şehit annesini hastanede ziyaret etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Başiskele'de saha çalışmaları hız kazanırken başkan Özlü şehit annesini ziyaret etti

Başiskele'de saha çalışmaları ve ziyaretler

Başiskele Belediyesi'nin üç ayrı mahallesinde yürütülen üstyapı ve yol yenileme çalışmaları hız kazanırken, Belediye Başkanı Yasin Özlü çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası Özlü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın annesi Gül Sarı'yı ziyaret etti.

Üstyapı ve yaya güvenliği çalışmaları:

Başkan Özlü, Fatih Mahallesi'ndeki üstyapı uygulamalarını, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki beton kaldırım imalatlarını ve Sepetlipınar Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını sahada inceledi. Yetkililerden bilgi alan Özlü, ekiplerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve mahallelerin ulaşım ile yaya güvenliğini artırmaya yönelik adımların öncelikli olarak ele alındığını belirtti.

Fatih Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmaları bölgedeki ulaşım alanlarını yenilemeyi hedeflerken, Yeşilyurt'ta beton kaldırım uygulamaları yaya güvenliği ve erişilebilirlik adına ön plana çıkıyor. Sepetlipınar'daki sıcak asfalt serimi ise yolların konforunu ve dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Çalışmaların eş zamanlı yürütülmesiyle ilçenin farklı noktalarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Şehit annesine geçmiş olsun ziyareti:

İncelemelerin ardından Başkan Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın annesi Gül Sarı'yı ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Bayram Sarı ve hastanenin doktorlarından bilgi alan Özlü, ailenin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Gül Sarı'ya acil şifalar diledi.

BAŞİSKELE’DE ÜÇ MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIRKEN, BELEDİYE BAŞKANI YASİN...

BAŞİSKELE’DE ÜÇ MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIRKEN, BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ SAHADAKİ UYGULAMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kandıra kıyılarında güvenlik alarmı: dört plajda yüzme yasağı
images

Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı
images

Kırsalda yeni soluk: Başakpınar'da 300 dekarda aspir hasadı
images

Melikgazi’den yeni eğitim yılına bakımlı ve hijyenik okullar hazırlığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gazipaşa'da cadde üzeri zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Kahta’da bin yıllık kerge geleneği festivalle gelecek kuşaklara aktarıldı

Kandıra kıyılarında güvenlik alarmı: dört plajda yüzme yasağı

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı