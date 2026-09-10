Başiskele'de saha çalışmaları hız kazanırken başkan Özlü şehit annesini ziyaret etti

Başiskele'de saha çalışmaları ve ziyaretler

Başiskele Belediyesi'nin üç ayrı mahallesinde yürütülen üstyapı ve yol yenileme çalışmaları hız kazanırken, Belediye Başkanı Yasin Özlü çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası Özlü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın annesi Gül Sarı'yı ziyaret etti.

Üstyapı ve yaya güvenliği çalışmaları:

Başkan Özlü, Fatih Mahallesi'ndeki üstyapı uygulamalarını, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki beton kaldırım imalatlarını ve Sepetlipınar Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını sahada inceledi. Yetkililerden bilgi alan Özlü, ekiplerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve mahallelerin ulaşım ile yaya güvenliğini artırmaya yönelik adımların öncelikli olarak ele alındığını belirtti.

Fatih Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmaları bölgedeki ulaşım alanlarını yenilemeyi hedeflerken, Yeşilyurt'ta beton kaldırım uygulamaları yaya güvenliği ve erişilebilirlik adına ön plana çıkıyor. Sepetlipınar'daki sıcak asfalt serimi ise yolların konforunu ve dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Çalışmaların eş zamanlı yürütülmesiyle ilçenin farklı noktalarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Şehit annesine geçmiş olsun ziyareti:

İncelemelerin ardından Başkan Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın annesi Gül Sarı'yı ziyaret etti. Ziyarette şehidin babası Bayram Sarı ve hastanenin doktorlarından bilgi alan Özlü, ailenin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Gül Sarı'ya acil şifalar diledi.

BAŞİSKELE’DE ÜÇ MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIRKEN, BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ SAHADAKİ UYGULAMALARI YERİNDE İNCELEDİ.