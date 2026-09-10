Antalya'ya olimpiyat vizyonu: İstanbul'un güçlü ortağı olalım

ATSO başkan adayı davut çetin: olimpiyat hedefiyle kenti ortak bir vizyona taşımak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Davut Çetin, Antalya'nın sadece günlük sorunlarla uğraşan değil, uzun vadeli ve uluslararası hedeflerle büyüyen bir kent olması gerektiğini savundu. Antalya Dayanışma Grubu'nda konuşan Çetin, kentin turizm ve spor altyapısını bir araya getirerek İstanbul'un 2036 Olimpiyat adaylığına destek verme ve bazı branşların Antalya'da gerçekleştirilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Antalya'nın potansiyeli ve olası spor branşları:

Çetin, Antalya'nın sahip olduğu konaklama kapasitesi, havalimanı, iklimi, doğal ve tarihi zenginlikleri sayesinde uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirtti. Önerilen alternatifler arasında Antalya Körfezi'nde yelken yarışları, Konyaaltı kıyılarında açık su yüzme ve triatlon, Side'de plaj voleybolu ve Perge-Aspendos güzergahında bisiklet yarışları gibi teknik olarak değerlendirilebilecek seçenekler yer alıyor. Çetin, bu önerilerin kesinleşmiş mekan veya branş listesi olmadığını, tüm seçeneklerin federasyonlar ve uzmanlarla teknik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak adaylık yaklaşımı ve kent için yaratacağı etki:

İstanbul'un 2036 adaylığına Antalya'yı rakip olarak değil, Türkiye'nin hedefini güçlendirecek bir ortak olarak konumlandırma fikrini aktaran Çetin, günümüz Olimpiyat organizasyonlarının tek bir kentin sınırlarına sıkışmak zorunda olmadığını söyledi. İstanbul'un küresel gücü ile Antalya'nın turizm ve spor destinasyonu kapasitesinin birbirini tamamlayabileceğini belirterek, böyle bir ortaklığın teknik ve lojistik avantajlar sunacağını kaydetti.

Çetin, bunun sadece birkaç haftalık bir spor etkinliği olmadığını; daha geniş kapsamda toplu ulaşımdan erişilebilirliğe, sağlık ve güvenlikten çevresel etkiye kadar kent dönüşümünü hızlandırabilecek bir fırsat olduğunu ifade etti. Olimpiyat sonrası miras olarak hangi tesislerin kalacağı, kent planlamasına katkıları ve çevresel etkiler gibi unsurların çalışmada öncelikli olacağını söyledi.

ATSO'nun yol haritası ve komisyon önerisi:

Göreve gelmesi halinde ATSO bünyesinde Antalya Olimpiyat ve Uluslararası Etkinlikler Çalışma Komisyonu kuracağını açıklayan Çetin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere bakanlıkları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, spor federasyonlarını, turizm sektörünü, meslek odalarını ve koruma uzmanlarını aynı masada buluşturacaklarını söyledi. Hazırlanacak çalışmanın yalnızca bir talep dosyası olmayacağı, branş dağılımı, tesis uygunluğu, ulaşım, sağlık, erişilebilirlik, güvenlik ve çevresel etki gibi başlıkların tamamını içereceğini belirtti.

Çetin, "En önemlisi de ‘Olimpiyat sonrasında Antalya’ya ne kalacak?’ sorusunun cevabını vereceğiz. Sloganla değil, veriye, fizibiliteye ve takvime dayanan ciddi bir dosya hazırlayacağız" sözleriyle planın somut ve takip edilebilir olacağını vurguladı.

2036 takviminin ilerlediğine dikkat çeken Çetin, İstanbul ile teknik veya takvimsel uyum sağlanamaması durumunda dahi hedefin rafa kaldırılmayacağını; Gençlik Olimpiyatları, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi alternatif programlarla çalışmanın sürdürüleceğini söyledi.

Konuşmasını, "Antalya’nın bütün kenti aynı hedef etrafında buluşturacak ortak bir ufka ihtiyacı var" şeklinde tamamlayan Çetin, ATSO'nun tek başına olimpiyatları getiremeyeceğini ancak kentin bu hedef etrafında örgütlenmesine öncülük edebileceğini, güçlü bir dosya hazırlanmasını sağlayıp sonuç alıncaya kadar takip edeceklerini ifade etti.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI DAVUT ÇETİN, ANTALYA’NIN ÖNÜNE BÜYÜK VE KENTİ ORTAK BİR HEDEF ETRAFINDA BULUŞTURACAK BİR VİZYON KONULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, OLİMPİYAT OYUNLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.(MASADA SAĞDA)