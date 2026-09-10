Tıp tarihinin izlerini taşıyan müze 2026'nın ilk 8 ayında 14 bin ziyaretçi ağırladı

Müze ve koleksiyonun genel görünümü:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde, yaklaşık bir asırlık tarihi binada hizmet veren Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, 2026 yılının ilk 8 ayında 14 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) tarafından işletiliyor ve çalışmalarına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı destek veriyor.

Serginin öne çıkan parçaları:

Koleksiyonda 275 ana eser bulunuyor. Ziyaretçilere 18. ve 19. yüzyıla tarihlenen cerrahi aletler, Çanakkale Savaşı'nda kullanıldığı belirtilen orijinal hasta taşıma sedyesi, diş çekme aletleri, optik ve kulak muayene cihazları, ortopedik ürünler, ortez ve protezler sunuluyor. Ayrıca geçmiş dönem masaj cihazları ve diş hekimliği ekipmanları koleksiyonun dikkat çeken diğer parçaları arasında yer alıyor. Son dönemde bağış yoluyla müzeye iki eski diş çekme pensi kazandırıldı.

Fetüsler ve eğitimsel değer:

Müzenin en fazla ilgi gören bölümlerinden biri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı'nın izniyle sergilenen fetüsler, bebek ve yetişkin kalpleri ile özel sıvı içinde muhafaza edilen örneklerin yer aldığı vitrin. Müze arkeoloğu Begüm Aydın, ziyaretçi kitlesinin önemli bölümünü sağlık öğrencileri ve çalışanlarının oluşturduğunu, geçmişten günümüze kullanılan aletlerin bir arada sergilenmesinin ilgi çektiğini vurguluyor.

Kurumsal destek, bağışlar ve eğitsel ziyaretlerin artmasıyla müze, hem sağlık tarihine ışık tutan bir kaynak hem de yerel hafızada yakın dönem sağlık uygulamalarının izlerini taşıyan bir merkez olarak öne çıkıyor.

BEGÜM AYDIN