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Erken teşhise çağrı: Hakkâri'de kanser tarama farkındalığı

Hakkâri'de Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhis ve düzenli tarama çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken teşhise çağrı: Hakkâri'de kanser tarama farkındalığı

Hakkâri’de kanser taramalarına dikkat çekildi

Hakkâri kent merkezinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kanser taramaları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı. Etkinlikte özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri üzerinde durularak tarama programları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Temel mesajlar:

Yetkililer, kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığı vurgusunu öne çıkararak, belirtilerin takip edilmesi ve şüphede hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti. Katılımcılara tarama süreçleri, hangi testlerin yapıldığı ve taramaların düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önemi anlatıldı.

Vatandaşlara çağrı:

Etkinlikte görevli sağlık personeli, vatandaşları uygun yaş gruplarında düzenli kanser taramalarını yaptırmaya davet etti ve programlara erişim ile randevu süreçleri hakkında bilgilendirme sağladı. Çalışma, toplumda erken teşhis bilincinin artırılmasını hedefleyen yerel bir adım olarak kayda geçti.

HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA HAKKÂRİ KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA KANSER TARAMALARI KONUSUNDA...

HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA HAKKÂRİ KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARA KANSER TARAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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