Yeni av sezonu tezgâhlarda bereket, fiyatlar geriliyor

Yalova Balık Hali'nde sezon hareketliliği:

Yalova Balık Hali'nde av sezonunun başlaması tezgâhlarda çeşitliliği artırdı ve fiyatlarda gözle görülür bir düşüşe yol açtı. Hali esnaflarından Murat Bilim, av yasağının sürdüğü dönemde arzın sınırlı olduğunu, sezonun açılmasıyla arzın artmasının fiyatları gerilettiğini aktardı.

Fiyatlarda düşüş ve rakamlar:

Bilim'in verdiği bilgilere göre tezgâhlarda bazı balıkların kilogram satış fiyatları şöyle: hamsi 150-200 TL, istavrit ve sardalya 200 TL, palamut 100-150 TL. Bu fiyatlar, av sezonunun devamı ve özellikle Karadeniz avcılığının başlamasıyla daha da gerileyebileceği yönünde beklenti oluşturuyor.

Tüketici talebi, türlerin öne çıkışı ve değerlendirme:

Vatandaşların en çok talep gösterdiği balıklar arasında hamsi, sardalya ve istavrit öne çıkıyor. Bilim, sardalyanın şu an denizden çıkan kaliteli balıklardan biri olduğunu vurgularken, hamsinin yağ oranı ve omega-3 açısından önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Palamut için ise bu dönemde avın bol olduğu, palamutun doyurucu olması ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek yeterlilikte bulunmasının talebi artırdığı belirtildi. Esnaf, arzın artmasının tüketiciye yansıyan fiyat avantajını sürdüreceğini, Karadeniz'deki av döneminin açılmasıyla fiyatların daha da düşebileceğini ifade etti.

Bilim, 'Şu anda durum iyi. Balık, Türkiye'de en ucuz gıdalardan biri. Aynı zamanda sağlıklı bir besin' diyerek sezonun tüketici açısından olumlu geçtiğini özetledi.

YALOVA BALIK HALİ’NDE AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TEZGÂHLARDAKİ BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARKEN, FİYATLARDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI. BALIKÇILAR, ÖZELLİKLE KARADENİZ’DE AVCILIĞIN BAŞLAMASIYLA FİYATLARIN DAHA DA GERİLEYEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ.