Gazetecilerin moral ziyareti: Nazım Ergelen’e geçmiş olsun dileği

İHA ekibinden geçmiş olsun ziyareti

İHA Balıkesir temsilcisi Bahadır Demirceviren ile İHA muhabirleri ve gazeteciler, geçtiğimiz ay Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen’i ziyaret etti. Ziyaret, Balıkesir BAKOM’da söyleşi havasında gerçekleşti.

Gömeç yangını ve müdahale:

Kumgedik mevkiinde geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Söndürme çalışmaları 3 gün sürdü, 5 ayrı ilden ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangın İzmir il sınırına kadar dayandı ve yaklaşık 5 bin 500 hektar alan kül oldu.

Yangın bölgesinde bulunan Nazım Ergelen, gazeteci Murat Aydoğan ve itfaiye personeli Ümit Özkaya alevlerin arasında kalarak yaralandı. İlk müdahaleleri Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar daha sonra Balıkesir şehir hastanesi yanık ünitesi servisine sevk edildi.

Ziyaretin içeriği ve duygular:

Günlerce süren tedavinin ardından görevinin başına dönen İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, gazetecilerin ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi ve yangın sürecinde yaşadıklarını konuklarla paylaştı. Ziyarette yangında yaralanan gazeteci Murat Aydoğan da hazır bulundu.

İHA Balıkesir temsilcisi Bahadır Demirceviren ile muhabirler ve gazeteciler Ömer Kantarlıoğlu, İlkan Toprak ve Hüseyin Tokmak tarafından gerçekleştirilen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

BALIKESİR İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN İHA MUHABİRLERİ, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÖMEÇ ÇIKAN ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDA KALARAK YARALANAN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI NAZIM ERGELEN’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR.