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Üreticilere hatırlatma: Afyonkarahisar'da ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'ya kadar e-Devlet ve odalarda

Afyonkarahisar'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları sürüyor; İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak ziraat odalarıyla süreci ve sorunları değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Üreticilere hatırlatma: Afyonkarahisar'da ÇKS başvuruları 31 Aralık 2026'ya kadar e-Devlet ve odalarda

Ziyaret ve değerlendirme:

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının devam ettiği bildirildi. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak, beraberindeki şube müdürleri ile Dazkırı ve Başmakçı Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette Ziraat Odası Başkanı ve çalışanları ile kayıt süreci değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar için görüş alışverişinde bulunuldu.

Başvuru yolları ve son tarih:

Gerçekleştirilen ziyarette üreticilere başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına başvurarak yapabilecekleri hatırlatıldı.

YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ AFYONKARAHİSAR’DA DA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARIN DEVAM...

YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ AFYONKARAHİSAR’DA DA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARIN DEVAM ETTİĞİ BELİRTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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