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Başiskele'de yağışta dereye sürülen aracın sahibi muhtar için arama sürüyor

Kocaeli Başiskele'de dere yatağında ters dönmüş bulunan aracın Yaylacık Mahallesi muhtarı M.G.'ye ait olduğu düşünülüyor; kurtarma ekipleri çalışıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başiskele'de yağışta dereye sürülen aracın sahibi muhtar için arama sürüyor

Başiskele'de yağışta dereye sürülen araç bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, dereye düşen aracın içinde olduğu değerlendirilen kişinin M.G. olduğu öğrenildi. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda, araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu. Ekipler araç ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, M.G. ve eşi Ovacık Mahallesi'ndeki tarlalarındaki barakada kalmıştı. Yoğun yağışın ardından M.G.'nin eşiyle eve gitmek için aracı alıp geleceğini söylediği, bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca eşinin durumu ekiplerine bildirdiği belirtildi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı ve kamerada aracın sürüklendiğinin görüldüğü bildirildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve İyilik ve Yaşam Derneği ekipleri katılıyor. Bölgedeki ekiplere iş makinesi desteği sağlanarak aracın dereden çıkarılması için çalışma yürütülüyor. Olay yerine gelen aile üyeleri, Gedikli'den gelecek haberleri bekliyor.

Bölgede yaşayan Göksel Öztonga, M.G.'nin eşiyle barakada kaldığını ve yağışın şiddetlenmesi üzerine aracıyla evine gitmek isterken dere yatağına düştüğünü anlattı. Öztonga, 'Sanırım eşi ile birlikte akşam orada kalmışlar. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evine çıkmak istemiş. Aracı ile birlikte dere yatağına düşmüş. Eşi onun içinde olduğunu söylüyor ve ihbarda bulunuyor. Kamera kayıtlarında suda birinin gittiği görünüyor' dedi.

GÖKSEL ÖZTONGA

GÖKSEL ÖZTONGA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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