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Başkale'de yol kontrolü uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı

Başkale Bebleşin Mahallesi'nde 65 AAV plakalı araçta yapılan aramada 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi; D.S., B.A. ve M.D. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkale'de yol kontrolü uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı

Başkale'de jandarmanın yol kontrolünde ele geçen uyuşturucu

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Bebleşin Mahallesi mevkiinde durdurulan 65 AAV plakalı araçta arama yaptı.

operasyon ayrıntıları:

Yapılan arama sonucunda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi. Olay yerinde yürütülen incelemeler sonucunda ele geçirilen maddelere el konuldu ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

gözaltılar ve soruşturma:

Operasyon kapsamında D.S. (E/30), B.A. (E/25) ve M.D. (E/20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 10 KİLO 111 GRAM TOZ...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 10 KİLO 111 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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