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Turgutlu'da kavşakta tırla motosiklet çarpıştı: sürücü tırın altında kalarak yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavşakta tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Tolga Başaran hayatını kaybetti; tır sürücüsü E.Y. polis merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu'da kavşakta tırla motosiklet çarpıştı: sürücü tırın altında kalarak yaşamını yitirdi

Turgutlu'da kavşakta tırla motosiklet çarpıştı: sürücü tırın altında kalarak yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı kavşağında saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Salihli istikametine giden 20 ATE 857 çekici ve 20 AVE 520 dorse plakalı tırın sürücüsü E.Y. (56) kavşağa geldiği sırada, aynı istikamette ilerleyen 45 ACU 399 plakalı motosikleti kullanan Tolga Başaran (35) tırın sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sol kısmı tırın sağ yanına çarptı ve motosiklet devrildi; sürücü tırın altında kaldı.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tolga Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede tır sürücüsü E.Y.'nin alkolsüz olduğu tespit edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TIRIN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TIRIN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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