Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü; İskilip'te sürücü yara almadan kurtuldu

Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip-Çorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve hurdaya döndü. Araçta bulunan sürücü, A.V., kazadan kendi imkanlarıyla çıkarak yara almadan kurtuldu.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 19 FN 396 plakalı aracı kullanan A.V., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ilk incelemeyi yaptı; güvenlik tedbirleri alınarak çevre emniyeti sağlandı ve hurdaya dönen araç daha sonra otoparka çekildi.

İnceleme sürüyor:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin teknik ve görgü incelemeleri yapıp rapor hazırlayacak. Sürücünün yara almadan kurtulması, olayın can kaybı veya ağır yaralanma ile sonuçlanmamasının en önemli unsuru oldu.

SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATARAK DURABİLDİ