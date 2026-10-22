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Başkan Aksun gazetecilerle buluştu: doğru ve tarafsız haberciliğe vurgu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu; doğru ve tarafsız bilgilendirmenin önemini vurgulayarak basına teşekkür etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başkan Aksun gazetecilerle buluştu: doğru ve tarafsız haberciliğe vurgu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun gazetecilerle bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yerel medyanın çalışmalarını değerlendirdi. Aksun, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi için özveriyle görev yaptıklarını vurguladı.

basının kentin sesi olduğuna vurgu:

Aksun, basın mensuplarının kentte olup biteni vatandaşlara ulaştırmada merkezi bir rol üstlendiğini belirtti. Doğru ve tarafsız bilgilendirmenın toplumun güvenini korumak açısından hayati olduğuna dikkat çekti ve gazetecilerin kentin sesi olduklarını ifade etti.

şeffaf iletişim ve iş birliği çağrısı:

Toplantıda Aksun, belediye ile medya kurumları arasında sağlıklı iletişim kanallarının önemine işaret etti. Basınla devam eden iş birliğinin, kurumlar ile vatandaşlar arasındaki köprüyü güçlendirdiğini ve ortak fayda sağladığını söyledi.

BAŞKAN AKSUN, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN AKSUN, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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