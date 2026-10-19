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Muhtarlar Bodrum’da ortak çözüm vurgusuyla 56 mahallenin sesini taşıdı

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Bodrum'da düzenlenen törende muhtarlar, 56 mahallenin taleplerini iletme ve kurumlarla ortak çözüm üretmenin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlar Bodrum’da ortak çözüm vurgusuyla 56 mahallenin sesini taşıdı

Tören ve katılımcılar:

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhtarların görev tanımı ve önemi:

Ahmet Cemil Gündüz, muhtarlığın vatana ve halka hizmetin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Muhtarların belediye, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Gündüz, mahallelerde tespit edilen sorun ve ihtiyaçların giderilmesi için kurumlar arası dayanışmanın şart olduğunu söyledi.

İletişim ve ortak hareket gerekliliği:

Gündüz, muhtarların mahalle taleplerini ilgili kurumlara ilettiğini ve hizmetlerin hayata geçirilmesinde kurum içi iletişim ile ortak hareketin belirleyici rol oynadığını açıkladı.

Belediye ve kaymakamlık perspektifi:

Tamer Mandalinci, muhtarlığın yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Mandalinci, muhtarların yalnızca talepleri iletmekle kalmayıp, sonuç alınana kadar süreci takip ederek yerel yönetimlerde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Sahada 56 muhtar ile çalışma:

Belediye başkanı, Bodrum'da görev yapan 56 mahalle muhtarıyla sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlara ulaştıklarını, öneri, şikâyet ve talepleri dinleyerek belediye ve devlet imkanları doğrultusunda çözümler ürettiklerini anlattı. Mandalinci, muhtarların gece gündüz demeden yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve kapanış:

Kaymakam Ali Sırmalı, muhtarlığın köklü geçmişiyle vatandaş ile devlet arasındaki bağı güçlendiren, fedakârlık ve özveri gerektiren bir kurum olduğuna dikkat çekti. Sırmalı, özellikle turizm potansiyeli yüksek ve yıl boyunca nüfus hareketliliğinin yaşandığı Bodrum’da muhtarlık yapmanın ayrı bir sorumluluk taşıdığını söyledi ve muhtarlara teşekkür etti.

Resmi törenin ardından katılımcılar bir kafede düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Program, muhtarların Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı ziyaretleriyle sona erdi.

BODRUM’DA 56 MAHALLE MUHTARI İÇİN ANLAMLI KUTLAMA

BODRUM’DA 56 MAHALLE MUHTARI İÇİN ANLAMLI KUTLAMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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