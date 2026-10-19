Bodrum'da Vanlılar gecesi: siyasetçiler ve hemşehrilerin buluşması

Bodrum Azka Otel'de Vanlılar gecesi geniş katılımla gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de düzenlenen Vanlılar Gecesi, farklı siyasi görüşlerden temsilciler ile yüzlerce Vanlıyı bir araya getirdi. Organizasyonu Bodrum Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üstlendi.

katılımcılar ve söylemler:

Geceye TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı İshak Kalkanlı, Van'ın katılımcılar için sadece doğdukları yer değil, "ailelerini, geçmişlerini ve kültürel değerlerini taşıyan bir şehir" olduğunu vurguladı.

kardeşlik ve kültürel bağların önemi:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, farklı şehirlerden gelenlerin kentin kültürel zenginliğini oluşturduğunu belirterek "Hep birlikte güzeliz, hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte kardeşiz" mesajını verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Vanlıların Bodrum'un sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında uzun süredir önemli bir yere sahip olduğunu, bu tür buluşmaların geleneksel hale gelerek iki kent arasındaki bağları güçlendirmesini diledi.

Gece sırasında AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Bodrum'la özdeşleşen "Çökertme" türküsündeki Halil karakterinin Van'ın Erciş ilçesinden olduğuna dikkat çekerek iki kent arasındaki kültürel ilişkiye vurgu yaptı. Katılımcılar geceyi samimi bir ortamda tamamladı.

BODRUM’DA VANLILAR GECESİ’NDE BİRLİK, KARDEŞLİK VE BARIŞ MESAJLARI