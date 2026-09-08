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Başkan Büyükkılıç'tan kültür yolu vurgusu: Ahmet Şafak'la kent coşkusu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Şafak'ı makamında ağırladı ve konser coşkusunu Kayserililerle birlikte yaşadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Büyükkılıç'tan kültür yolu vurgusu: Ahmet Şafak'la kent coşkusu

Başkan Büyükkılıç sanatçı Ahmet Şafak'ı makamında karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen sanatçı Ahmet Şafak'ı başkanlık makamında ağırladı. Ziyarette Kayseri'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımı ile festivalin kente sağladığı katkılar üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Görüşmede Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültür, sanat, turizm ve spor alanındaki potansiyelinin festival gibi etkinliklerle daha geniş kitlelere taşındığını vurguladı. Sanatçı Ahmet Şafak da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

konser: halkla buluşma ve festival coşkusu

Festival programı kapsamında düzenlenen konserde Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyona katılarak hemşehrileriyle birlikte sahne coşkusunu paylaştı. Sanatçı Ahmet Şafak sevilen eserlerini seslendirirken konser alanı yoğun ilgi gördü ve Kayserililerle sıcak bir etkinlik yaşandı.

Konser sonrası değerlendirmesinde Başkan Büyükkılıç, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür programların kentin sosyal hayatına ve kültür yaşamına canlılık kattığını belirtti. Ayrıca festival kapsamında bir araya gelmenin şehir tanıtımına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

festivalin şehir vizyonuna katkısı:

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri olarak taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu vizyonla örtüştüğünü söyledi. Festivalin, şehrin kültür ve sanat alanındaki marka değerini güçlendirme yönünde önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Büyükkılıç ayrıca festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Başkan, Kayseri'yi ulusal ve uluslararası alanda kültür, turizm ve spor kimliğiyle öne çıkaracak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Program, Başkan Büyükkılıç ve Ahmet Şafak'ın çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi ve festivalin kente kattığı hareketlilik izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA KAYSERİ’YE GELEN SANATÇI AHMET ŞAFAK’I MAKAMINDA AĞIRLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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