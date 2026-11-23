Buluşma:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi üyeleriyle Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gazilerle samimi bir ortamda sohbet eden Ergin, onların görüşlerini dinledi ve gündeme dair notlar aldı.

Başkan Ergin'in vurguları:

Ergin, vatan uğruna gösterilen fedakârlıkları anarak gazilere olan minnetini ifade etti. Yaşamını yitiren kahramanları rahmetle andığını belirten Başkan, gazilerimiz başımızın tacıdır diyerek toplumun gazilere karşı sahip olduğu sorumluluğu tekrar hatırlattı.

Teşekkür ve hatırlatma:

Toplantıda Ergin, gazilerin yaşam kalitesine ve haklarına yönelik hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini söyledi; gazilere ve ailelerine şükranını sundu. Program, karşılıklı saygı ve teşekkürlerle sona erdi.

AYVALIK’TA BAŞKAN ERGİN’DEN GAZİLERE; “BAŞIMIZIN TACISINIZ”