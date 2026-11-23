kaymakamın saha incelemesi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapımı tamamlanan konutları yerinde inceledi. Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi’ne gerçekleştirilen ziyarette Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte yangın bölgesinde ve teslim aşamasına gelen konutlarda son kontrolleri yaptı.

konutların son durumu ve teslim süreci:

Yetkililerden konutların yapım aşamasına ilişkin bilgi alan Kaymakam Titiz, tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesi gerektiğini belirtti. İnceleme sırasında altyapı, iç donanım ve teslim belgeleriyle ilgili notlar alındı; hak sahiplerine teslim sürecinin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.

Kavak köyü ziyareti ve halkla görüşme:

Titiz, Kavak köyünü de ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve yangından etkilenen alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretin sonunda Kaymakam Titiz, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve güvenli yuvalarına kavuşması için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözleriyle sürecin takip edileceğini vurguladı.

GÖLPAZARI’NDA YANGIN KONUTLARI İNCELENDİ