Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri köyde üreticilerle buluştu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Gökpınar köyünde çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Köyde gerçekleştirilen toplantıda üreticilerin görüş ve önerileri doğrudan aktarılırken, tarımsal üretime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Saha görüşmeleri ve üreticilerin talepleri:

Toplantıda üreticiler, tarımsal faaliyetlere ilişkin karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve önerilerini dile getirdi. Yapılan görüşmelerde üreticilerin talepleri not alındı ve önceliklendirme yapılacağı belirtildi.

Müdürlüğün değerlendirmesi ve yol haritası:

Çetin Ayvalık, sahada doğrudan iletişime önem verdiklerini vurgulayarak, "Üreticilerimizle sahada bir araya gelerek talep ve önerilerini doğrudan dinlemeye önem veriyoruz. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Ayrıca toplantıda ele alınan konuların izleneceği ve çözüm odaklı adımların atılacağı ifade edildi.

Görüşme, üreticilerin sorunlarının sahada dinlenmesi ve İl Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sonlandı. Yetkililer, takip sürecinin şeffaf ve üretici odaklı yürütüleceğini bildirdi.

İL MÜDÜRÜ AYVALIK, ÜRETİCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ