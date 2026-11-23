Toplantıda ele alınanlar:

Bozüyük Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlık etti. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede, ilçede kurulması planlanan Küçük Sanayi Sitesi projesinin mevcut durumu ve hedefleri değerlendirildi.

Katılımcılar, projenin amacının ilçenin sanayi altyapısını güçlendirmek ve esnafın ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurguladı. Toplantıda kuruluş sürecinde yapılacak çalışmalar, kurumlar arasındaki yetki paylaşımı ve iletişim kanalları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

İzlenecek yol haritası:

Vali Sözer, yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin Bozüyük'ün geleceği açısından önem taşıdığını belirterek çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ele alınan başlıklar arasında proje hazırlık aşamaları, altyapı planlaması ve esnafın taleplerinin sisteme dahil edilmesi yer aldı.

Yetkililer, projenin kuruluş sürecinin adım adım takip edileceğini ve ilgili kurumlar arasında düzenli iletişim sağlanacağını belirtti. Altyapı ve işletme aşamalarında atılacak adımların koordineli şekilde ilerlemesi, projenin sürdürülebilirliğini artıracak temel unsur olarak öne çıktı.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ