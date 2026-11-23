Dodurga'da geleneksel lezzetler ve kültür bir araya geldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Tarhana Festivali ile iki gün boyunca yerel tatları ve Yörük geleneğini yaşattı. Festivale çevre ilçe ve mahallelerden birçok kişi katıldı; organizasyonda güvenlik, servis ve lojistik çalışmaları mahalle yöneticileri koordine etti.

lezzetler büyük kazanlarda hazırlandı:

Festivalin en dikkat çeken unsuru, dev kazanlarda hazırlanan ikramlardı. Geleneksel tarifle 8 ayrı kazanda pişirilen 10 bin kişilik Dodurga tarhana çorbası, Dodurga Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iki ayrı dağıtım noktasından konuklara ulaştırıldı. Dağıtım ekiplerinde yaklaşık 10 kişilik gruplar görev aldı. Keşkek ikramı da festivalin öne çıkan unsurlarındandı; 9 dev bakır kazanda hazırlanıp yine 10 bin kişilik şekilde misafirlere sunuldu.

Hazırlık sürecinde yerel mutfak bilgisi ve ekip çalışması ön plana çıktı; ziyaretçiler, geleneksel yöntemlerle yapılan pişirme ve servis uygulamalarını yakından izleme fırsatı buldu.

siyaset, dayanışma ve kültürel miras:

Etkinliğe katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İbrahim Kasal da vardı. Dodurga Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş, beş yıldır tarhanayı tanıtmak için çalıştıklarını belirterek amaçlarının Dodurga tarhanasını daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi: "Her şeyi Dodurga için yapıyoruz. Kadim geleneğimizin vazgeçilmezi tarhanadır."

Ali Marım, organizasyondaki birlik ve beraberlik tablosunun etkileyici olduğunu vurguladı ve Dodurga tarhanasının coğrafi işaret almasının önemine işaret etti. İbrahim Kasal ise tarhananın bölgenin öz kültürünü yansıttığını belirterek festivaller sayesinde tanıtımda önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Festival aynı zamanda dayanışma amacıyla düzenlenen açık artırmalarla da dikkat çekti. Dernek yararına çıkarılan kaftan 15 bin lira karşılığında Ekrem Çelik'e satıldı. Derneğe bağışlanan koç ise İsmail Dana tarafından 67 bin lira'ya alındı; iki açık artırmada sağlanan toplam gelir 82 bin lira oldu.

yörük mirası sahnede:

Kortej yürüyüşünde Yörük dernekleri ve geleneksel kıyafetlerle renkli görüntüler oluştu. Etkinlik programında sahne alan sanatçılar arasında Esat Göçmez, Serikli İkizler olarak bilinen Abdullah ve Yaşar Çakmak ile Yörük Kızı Meliha yer aldı. Yöresel ezgiler ve oyunlarla katılımcılar festival coşkusunu yaşadı.

Organizatörler, beşinci yılını geride bırakan festivalin Dodurga’nın kültürel mirasını koruma ve tanıtma hedefini güçlendirdiğini, önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI DODURGA MAHALLESİ’NDE BU YIL BEŞİNCİSİ DÜZENLENEN TARHANA FESTİVALİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ VE DAYANIŞMA RUHUNU BİR ARAYA GETİRDİ. İKİ GÜNDE YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ FESTİVALDE, 10 BİN KİŞİLİK TARHANA ÇORBASI VE 10 BİN KİŞİLİK KEŞKEK KAZANLARI KAYNADI.