serbest piyasada kur açılışı

Serbest piyasada yeni haftaya başlarken döviz kurlarında temkinli bir seyir dikkat çekti. Açılışta dolar 50,5980 liradan, euro 55,6830 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı'da günlük alış ve satış fiyatları alış-satış farkını koruyor. Kapalıçarşı'da 50,5960 liradan alınan dolar 50,5980 liradan, 55,6810 liradan alınan euro ise 55,6830 liradan satılıyor.

önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışla kıyaslandığında değişim sınırlı kaldı: önceki kapanışta dolar 50,57 liradan, euro ise 55,65 liradan satılmıştı. Bu sabahki fiyatlar, piyasalarda büyük oynaklık olmadığını gösteriyor.

Yatırımcılar için alış ve satış arasındaki makas ile önceki kapanış verileri takip ediliyor; piyasadaki görünüm temkinli seyrini koruyor.

DOLAR 50,5980 LİRADAN, EURO İSE 55,6830 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.