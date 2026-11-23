görüşme ve karşılama:

Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İl müdürlüğünde yapılan görüşmeler ve değerlendirmenin ardından Er, kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, hizmet müdürleri ve kurum personeli Genel Müdür Er'i karşıladı. Toplantıda il müdürlüğünün çalışmaları ve iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

yurt incelemesi ve değerlendirme:

Genel Müdür Er, ziyaret kapsamında Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunu gezdi; yurtta yürütülen hizmetler, barınma koşulları ve ihtiyaçlara yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı. Yetkililerden sunulan bilgiler doğrultusunda yurt hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonrasında söz alan Ramazan Demir, "Genel Müdürümüz Recep Ali Er’i il müdürlüğümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve yurt hizmetlerimizin geliştirilmesine yönelik kıymetli katkı ve destekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyet ve teşekkürlerini ifade etti.

Gerçekleşen görüşmeler, il düzeyindeki yurt hizmetlerinin izlenmesi ve ihtiyaçların tespiti açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi; yetkililer, iş birliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.

KYK GENEL MÜDÜRÜ ER, BİLECİK’TE İNCELEMELERDE BULUNDU