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Başkan Kul: yerelden başlayan iklim eylemi şehirleri şekillendirecek

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gaziantep programında yerel yönetimlerin iklim politikasında öncü rolünü ve fon erişimi ihtiyacını vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Kul: yerelden başlayan iklim eylemi şehirleri şekillendirecek

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gaziantep toplantısında konuştu

Gaziantep'te düzenlenen uluslararası programda konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, iklim değişikliğinin etkilerinin şehirler üzerinde doğrudan hissedildiğini belirtti. Şiddetli yağışlar, seller, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki baskının yerel yönetimleri yeni sorumluluklarla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Kul, şehir planlama ve hizmet üretiminde iklim odaklı yaklaşımın zorunlu hale geldiğini söyledi.

yerel yönetimlerin öncelikleri:

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı; etkinlik, Sıfır Atık Vakfı, UCLG-MEWA, WALD ve BM Türkiye iş birliğiyle gerçekleşti. Kul, belediyelerin atık yönetimi, geri dönüşüm, su kaynaklarının korunması ve enerji verimliliği gibi alanlarda somut görevler üstlendiğine dikkat çekti. Bu alanlarda hayata geçirilecek projelerin hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacağını, yaşam kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Yerel düzeyde alınacak tedbirlerin yalnızca doğanın korunması için değil, kentlerin gelecekteki dayanıklılığı ve sosyoekonomik gelişimi açısından da kritik olduğuna işaret eden Başkan Kul, vizyonun projeye, projelerin yatırıma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

finansman ve iş birliği çağrısı:

Kul, iklim projelerinin uygulanabilirliğinin finansmanla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaşması gerektiğini belirtti. Belediyelerin proje hazırlama kapasitesinin artırılmasının ve alternatif finansman modellerinin oluşturulmasının önemine değinen Kul, özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerin bu imkânlardan daha fazla yararlanabilmesi gerektiğini söyledi.

Merkezi yönetim, üniversiteler, finans kuruluşları ve özel sektörün ortak hareket etmesinin altını çizen Kul, bu sayede projelerin hızla yatırıma dönüşeceğini ve vatandaşların hayatına dokunan kalıcı eserler olarak kalacağını kaydetti. Kul, sözlerini "Geleceğin şehirlerini bugünden hazırlamak zorundayız" diyerek noktaladı.

Etkinlik, 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünü ve iklim finansmanını tartışmayı amaçlıyor. Programın, COP31 sürecine yerel yönetim perspektifini taşıyarak politika önerilerine katkı sunması hedefleniyor.

SAMSUN’UN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, GAZİANTEP’TEKİ ULUSLARARASI PROGRAMDA İKLİM...

SAMSUN’UN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, GAZİANTEP’TEKİ ULUSLARARASI PROGRAMDA İKLİM MÜCADELESİNİN YERELDEN BAŞLADIĞINI VURGULAYARAK, "GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ BUGÜNDEN HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ. VİZYONUMUZU PROJEYE, PROJELERİMİZİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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