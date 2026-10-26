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İncirliova'da sağanak hayatı sekteye uğrattı, yollar suyla kaplandı

Meteorolojinin uyarısının ardından İncirliova'da etkili olan sağanak, bazı yolları göle çevirdi; ev ve iş yerlerinde su baskınları ile ulaşım aksadı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:49

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da sağanak hayatı sekteye uğrattı, yollar suyla kaplandı

İlçede etkili sağanak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yoğun sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede artan yağmur miktarı bazı cadde ve kırsal yolların suyla dolmasına neden oldu.

yollarda biriken sular ve ulaşım:

Özellikle Koçarlı Sandıklı yolu gibi düşük kotlu güzergâhlarda biriken yağmur suları araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Sürücüler kısa süreli panik ve güçlük yaşarken trafik akışı yer yer sekteye uğradı.

ev ve iş yerlerinde su baskınları:

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları tespit edildi; etkilenen bölgelerde vatandaşlar oluşan suyu tahliye etmek için müdahale etti. Yetkililer, olası yeni baskınlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Vatandaşların ani sel ve su birikintilerine karşı dikkatli olması istendi.

İNCİRLİOVA&#039;DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İNCİRLİOVA'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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