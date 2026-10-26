Büyükçekmece'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olayın gerçekleştiği yer:
Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol verme nedeniyle iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Kavga ve müdahale:
Tartışma kısa sürede büyüyerek iki kadın sürücünün saç başa birbirine girmesine yol açtı. Çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırdı. Olayın ardından her iki kadın da araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
Görüntüler:
Yaşanan anlar, çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın bir bölümünü kayda aldı.
Büyükçekmece’de kadınların yol verme kavgası kamerada
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