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Büyükçekmece'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Büyükçekmece Parmaksız Caddesi'nde yol verme tartışması iki kadın sürücünün saç başa kavgasına dönüştü; çevredekiler ayırdı, anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Büyükçekmece'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olayın gerçekleştiği yer:

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol verme nedeniyle iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Kavga ve müdahale:

Tartışma kısa sürede büyüyerek iki kadın sürücünün saç başa birbirine girmesine yol açtı. Çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırdı. Olayın ardından her iki kadın da araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Görüntüler:

Yaşanan anlar, çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın bir bölümünü kayda aldı.

Büyükçekmece’de kadınların yol verme kavgası kamerada

Büyükçekmece’de kadınların yol verme kavgası kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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