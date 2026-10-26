Datça'da sağanakla taşınan alüvyonlar Palamutbükü kıyısında denizi renklendirdi

Datça'da sağanağın ardından

Muğla'nın Datça ilçesinde aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken, derelerden gelen çamurlu yağmur suları denize ulaştı.

palamutbükü kıyılarında gözlemlenen renk değişimi:

Dereler tarafından taşınan alüvyonlar, Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun renginde belirgin bir farklılık oluşturdu. Kıyı boyunca görülen bu renk değişimi, sağanağın sahil hattına taşıdığı toprak ve tortuların yoğunluğunu ortaya koydu.

etkiler ve vatandaşlara uyarı:

Sağanağın ardından oluşan görüntüler, ilçe genelinde su birikintileri ve olası su baskınları riskine işaret etti. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları konusunda uyardı; yağışların aralıklarla devam ettiği bildirildi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN DERELERDEN DENİZE TAŞINAN ALÜVYONLAR, PALAMUTBÜKÜ KIYILARINDA DENİZ SUYUNUN RENGİNİN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLDU.