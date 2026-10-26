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Geleceğin ihtiyaçları gözetilerek Akçadağ imar planı yeniden şekilleniyor

Akçadağ'da hazırlanan İlave Revizyon İmar Planı taslağı, ilçenin planlı büyümesi ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendiriliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Geleceğin ihtiyaçları gözetilerek Akçadağ imar planı yeniden şekilleniyor

Plan taslağı değerlendirildi:

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçenin planlı gelişimi ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan İlave Revizyon İmar Planı taslağı üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerde taslağın, kentin gelecekteki yaşam kalitesine katkı sağlayacak biçimde şekillendirilmesinin öncelendiği belirtildi.

Çalışmanın hedefleri:

Hazırlanan taslak, Akçadağ’ın dengeli ve sürdürülebilir bir gelişim süreci yaşaması amacıyla kurgulanıyor. Plan kapsamında mevcut yapının korunması, yeni ihtiyaç alanlarının belirlenmesi ve kentsel değer yaratma hedefleri öne çıkıyor. Bu çerçevede belediye yetkilileri, planın ilçeye uzun vadede katkı sunmasını hedeflediklerini vurguladı.

Belediyenin taahhüdü:

Başkan Hasan Ulutaş, çalışmaların devam edeceğini ve Akçadağ’a değer katacak her adımı takip edeceklerini söyledi. Ulutaş’ın açıklamasında yer alan "İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ" ifadesi, belediyenin planlı gelişime ve yerel önceliklere bağlılığını özetliyor. Belediye, taslak üzerinde yapılacak nihai düzenlemelerle ilçenin geleceğe daha sağlam hazırlanmasını amaçlıyor.

AKÇADAĞ’DA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AKÇADAĞ’DA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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