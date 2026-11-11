Başkan Kurt Emek Halk Merkezi'nde kadınlarla mahalle gündemini paylaştı

Emek Halk Merkezi buluşması: proje tanıtımı ve dinleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle buluşmaları kapsamında Emek Halk Merkezi'nde kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Emek Mahallesi'nde hayata geçirdiği hizmetleri anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi. Toplantı sırasında gerçekleşen öğle yemeğinde de sohbet ederek katılımcılarla doğrudan iletişim kurdu.

hizmetlerin kapsamı ve kadınlara yönelik olanaklar:

Başkan Kurt, Emek Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını belirtti. Kreşlerden halk merkezlerine, spor alanlarından halı sahalara kadar pek çok hizmetin mahalle sakinlerinin kullanımına sunulduğunu vurguladı. Kurt, özellikle kadınların ücretsiz yararlanabildiği hizmetler ile kurslara gösterilen ilginin kendileri için önem taşıdığını ifade etti ve halk merkezlerinin yalnızca kurs mekânı olmadığını; sorunların, taleplerin ve önerilerin paylaşıldığı buluşma noktaları olduğunu anlattı.

mahalle düzeni ve birlikte karar alma çağrısı:

Emek Mahallesi’nin Eskişehir’in en büyük mahallesi olduğunu ve yaklaşık 60 bin nüfusa sahip bulunduğunu hatırlatan Kurt, mahallenin büyümesinin ve nüfus artışının beraberinde yeni gereksinimler getireceğini söyledi. Mahallenin bölünmesine yönelik taleplerin gündemde olduğunu aktaran Kurt, bu tür kararların kadınların ve mahalle sakinlerinin görüşleri alınarak verilmesi gerektiğini belirtti. "Emek Mahallesi hâlâ büyüyor, nüfusu artmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada başka sorunlar da ortaya çıkacak. Bunlara birlikte karar verelim, birlikte tartışalım istiyoruz," sözleriyle katılımcılara çağrı yaptı.

Buluşmada söz alan kadınlar mahalleye ve belediye hizmetlerine ilişkin dilek, talep ve önerilerini aktardı. Başkan Kurt, kadınların aktardığı konuları dikkatle dinleyip notlar aldı ve halk merkezlerinin kuruluş amacının yerel karar alma süreçlerine katkı sağlamak olduğunu bir kez daha dile getirdi. Etkinlik, kadınların katılımı ve görüşlerinin doğrudan alındığı bir platform olarak değerlendirilirken, belediye ile mahalle arasındaki iletişimin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, EMEK HALK MERKEZİ’NDE KADIN KURSİYERLERLE ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.