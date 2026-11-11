Kadın eliyle dip bucak temizlik: Aksaraylı Tülay araçları baştan sona yıkıyor

İşe çayla başladı, sonra ustalaştı:

Aksaray'da yaşayan Tülay Bildirici, eşinin 5 yıl önce açtığı araç yıkama dükkanında önce çay ve yemek servisiyle işe başladı. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde iç temizliğe yardım eden Bildirici, zamanla araçların iç yüzeylerini silip süpürerek başlayıp tazyikli su tabancasını alacak kadar güven kazandı. Bugün, 50 yaşındaki Tülay, artık bir aracı hem iç hem dış olmak üzere tek başına komple yıkayabiliyor.

Tülay, işi severek yaptığını ve ev temizliği alışkanlığını buraya taşıdığını söylüyor: "İyi temizliyorum, dip bucak giriyorum ve daha temiz yapıyorum." Bu yaklaşım, hizmet kalitesini artırırken müşteri bağlılığını da güçlendirdi.

Müşteri görüşleri ve kadın eli farkı:

Dükkanın müşterileri, Tülay'ın işini nasıl yaptığına şaşkınlık ve takdirle bakıyor. Müşterilerden Ali Eren Dalkıran, "Burada ablamızın araç yıkadığını gördüm ve çok şaşırdım. Daha önce görmemiştim," derken, Abdülkadir Tok ise bir arkadaş tavsiyesiyle geldiklerini ve Tülay'ın "evde yaptığı gibi" titiz bir temizlik sunduğunu belirtti.

Tülay, müşteri profilinde kadınların önemli yer tuttuğuna dikkat çekiyor: "Müşterilerimizin yüzde 50'si bayan. Geldiklerinde beni gördüler mi araçlarını bırakıp gitmiyorlar. Oturup çay kahve içip sohbet de ediyoruz." Kadın sürücüler arasında güven ve rahatlık sağlayan bu yaklaşım, dükkanın itibarını şehir genelinde artırdı.

Azim, hizmet kalitesi ve işin sürdürülebilirliği:

Tülay'ın hikâyesi, küçük adımlarla başlayan desteğin beceriye dönüşmesine ve ticari faydaya dönüşmesine örnek oluyor. Yaptığı titiz temizlik ve müşteri ilişkileri ile önce memnuniyeti, sonra da müşteri sayısını artırdı. Hem aile işletmesine katkı sağlamak hem de kendi emeğiyle işi büyütmek isteyenlerin verimli bir model sunduğu söylenebilir.

İşletme, Tülay'ın elinden çıkan detaylı temizlik sayesinde özellikle kadın sürücülerin tercih ettiği bir adres haline geldi. Gelen müşteriler hem hizmetin kalitesinden memnun kalıyor hem de dükkanda kısa sohbetlere zaman ayırarak bir güven ilişkisi kuruyor.

AKSARAY'DA YAŞAYAN TÜLAY BİLDİRİCİ, EŞİNİN 5 YIL ÖNCE AÇTIĞI ARAÇ YIKAMA DÜKKANINDA DESTEK OLMAK İÇİN KOLLARI SIVADI. İLK BAŞLADIĞINDA ARAÇ YIKATMAYA GELEN MÜŞTERİLERE ÇAY İKRAMINDA BULUNARAK EŞİNE YARDIMCI OLAN TÜLAY BİLDİRİCİ, YIKAMA İŞLERİNİN YOĞUN OLDUĞU ZAMANLARDA DA ARAÇ İÇLERİNİ SİLEREK EŞİNE DESTEĞİNİ ARTIRDI.