Çaydanlıktan muhtarlığa: dede mirasını 70 yaşında sürdürüyor

sivas'ta iki meslek bir arada:

Hekmet Yücedağ, Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde 7 dönemdir muhtarlık yapıyor ve aynı zamanda dede mesleği olan tamirat işini sürdürüyor. 70 yaşındaki esnaf, mahalle sorunlarıyla ilgilenirken iş yerinde çaydanlık ve tencere polisajı ile kulp takma, düdüklü tencere onarımı gibi işler de yapıyor.

mesleğe başlangıç ve nesilden nesile aktarım:

Yücedağ tamir işini 14-15 yaşlarında, dedesinin yanında gaz ocağı tamiri yaparak öğrenmiş. Mesleği babasından ve dedesinden devraldığını belirten muhtar, "Ben 40 senedir bu işi yapıyorum; benden önce de babam ve dedem yapıyordu" diyor. Dedesi muhtar azası olarak görev yaptığı için hem meslek hem de muhtarlığın kendisine dede mirası olduğunu vurguluyor.

günlük işler ve mahalle hizmeti:

İşyeri geçmişte gaz ocağı tamiriyle başlamış, gaz ocağı kullanımının azalmasıyla anahtar, şemsiye ve çakmak tamiri gibi küçük işler yapılmış. Günümüzde ise öncelik çaydanlık ve tencere polisajı. Yücedağ, tamir ettiği eşyaların kulp takılması, düdüklü tencerelerin onarımı ve içlerindeki kirecin temizlenmesi gibi aşamaları bizzat gerçekleştiriyor; 'elini yüzünü temizliyoruz, parlatıyoruz' ifadelerini kullanıyor.

Muhtarlık görevini de aynı ciddiyetle yürüttüğünü söyleyen Yücedağ, 35 yıldır mahallelinin sorunlarını dinleyip çözüm aradığını belirtiyor. Hem esnaf hem muhtar kimliğiyle mahallede güvenilen bir isim olarak öne çıkıyor ve her iki görevi de sürdürme kararlılığını koruyor.

35 yıldır muhtar, 40 yıldır tamirci: Dede mirası iki mesleği bir arada yürütüyor