Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Çaydanlıktan muhtarlığa: dede mirasını 70 yaşında sürdürüyor

Sivas'ın Çarşıbaşı mahallesinde 70 yaşındaki Hekmet Yücedağ, 35 yıldır muhtarlık görevini sürdürürken 40 yıldır dede mesleği olan tamiratı yapıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çaydanlıktan muhtarlığa: dede mirasını 70 yaşında sürdürüyor

sivas'ta iki meslek bir arada:

Hekmet Yücedağ, Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde 7 dönemdir muhtarlık yapıyor ve aynı zamanda dede mesleği olan tamirat işini sürdürüyor. 70 yaşındaki esnaf, mahalle sorunlarıyla ilgilenirken iş yerinde çaydanlık ve tencere polisajı ile kulp takma, düdüklü tencere onarımı gibi işler de yapıyor.

mesleğe başlangıç ve nesilden nesile aktarım:

Yücedağ tamir işini 14-15 yaşlarında, dedesinin yanında gaz ocağı tamiri yaparak öğrenmiş. Mesleği babasından ve dedesinden devraldığını belirten muhtar, "Ben 40 senedir bu işi yapıyorum; benden önce de babam ve dedem yapıyordu" diyor. Dedesi muhtar azası olarak görev yaptığı için hem meslek hem de muhtarlığın kendisine dede mirası olduğunu vurguluyor.

günlük işler ve mahalle hizmeti:

İşyeri geçmişte gaz ocağı tamiriyle başlamış, gaz ocağı kullanımının azalmasıyla anahtar, şemsiye ve çakmak tamiri gibi küçük işler yapılmış. Günümüzde ise öncelik çaydanlık ve tencere polisajı. Yücedağ, tamir ettiği eşyaların kulp takılması, düdüklü tencerelerin onarımı ve içlerindeki kirecin temizlenmesi gibi aşamaları bizzat gerçekleştiriyor; 'elini yüzünü temizliyoruz, parlatıyoruz' ifadelerini kullanıyor.

Muhtarlık görevini de aynı ciddiyetle yürüttüğünü söyleyen Yücedağ, 35 yıldır mahallelinin sorunlarını dinleyip çözüm aradığını belirtiyor. Hem esnaf hem muhtar kimliğiyle mahallede güvenilen bir isim olarak öne çıkıyor ve her iki görevi de sürdürme kararlılığını koruyor.

35 yıldır muhtar, 40 yıldır tamirci: Dede mirası iki mesleği bir arada yürütüyor

35 yıldır muhtar, 40 yıldır tamirci: Dede mirası iki mesleği bir arada yürütüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya ba...
images

Erzurum kalkınma vakfı'ndan iki konferansla 10 kasım anması
images

Erzurum'da yerelden küresel örnek: COP31'de enerji, hava ve sıfır atık politikas...
images

Ata mirası iki görev: 35 yıldır muhtarlık, 40 yıldır tamircilik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ormanlık arazide kaybolan mantarcı jandarma, AFAD ve AKUT'un çalışmasıyla sağ salim bulundu

Rize'den 380 kilometre ötede karla kaplı Elbruz zirvesi gözlendi

Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi