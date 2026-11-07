Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kuaför dükkanına motosikletli saldırganlar silahla ateş açtı; 2 kişi yaralandı, polis soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bulunan bir kuaför dükkanına motosikletle gelen şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Saldırının dükkanın önünde gerçekleştiği ve şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Emniyetin çalışmaları:

Olay yeri inceleme ekipleri kuaför dükkanında detaylı çalışma yaptı; delil toplama ve kamera kayıtlarının incelenmesi devam ediyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Maltepe&#039;de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Maltepe'de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

virajı alamayan otomobil refüjü aşarak ters döndü
images

Ceyhan kara yolunda akşam çarpışması: traktöre çarpan otomobilde 4 yaralı
images

Fransa'da hayat pahalılığı eylemleri geniş katılımla sürdü: yaklaşık 146 bin kiş...
images

Tiran'da polisin müdahalesi ve göstericilerle çatışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

virajı alamayan otomobil refüjü aşarak ters döndü

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Kastamonu'da gece başlayan kar yüksek yerleri beyaza çevirdi

Ceyhan kara yolunda akşam çarpışması: traktöre çarpan otomobilde 4 yaralı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı