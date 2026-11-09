Başkan Özlü kurumları sahada buluşturdu: Kanal Sokak'ta kot farkı için çalışma başlıyor

Saha incelemesi: kurumlar bir araya getirildi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu mesaisini Yeni Mahalle'de geçirerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yeni Mahalle muhtarıyla yapılan görüşmenin ardından Başkan Özlü, mahalle toplantısı öncesinde gelen talepleri sahada yerinde incelemeye aldı. Çalışma kapsamında en acil sorun olarak öne çıkan Kanal Sokaktaki kot farkı için ilgili kurum yetkilileri bölgeye davet edildi.

Başkan Özlü, "Düzce'nin her sorunu, bizim sorunumuzdur" anlayışıyla belediye hizmetlerinin ötesinde, mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin koordinasyonu için kurumları bir araya getirdi. Sahadaki incelemeye Yeni Mahalle muhtarıyla birlikte DSİ 55. Bölge Müdürü Deniz Yıldız de katıldı ve bölgedeki mevcut yükseklik farkları yerinde tespit edildi.

Planlanan müdahaleler:

Mahallede tespit edilen sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla yolun yaklaşık 700 metrelik bölümünde genişletme çalışması planlandı. Söz konusu güzergahın 12 metreye çıkarılması hedefleniyor; bu düzenlemeyle hanelerin bahçe alanlarının su alma sorunu ve mahalle camisinde yaşanan rutubet probleminin giderilmesi amaçlanıyor. Ayrıca dere kenarında yaya yürüyüş yolu oluşturulması için de çalışma öngörülüyor.

Koordinasyon ve maliyet değerlendirmesi:

Yol kotu uygulamaları öncesinde doğalgaz yetkilileriyle görüşmeler yapılacak ve hattın kot düzenlemesine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Başkan Özlü, ilgili kurumların saha tespitlerini en kısa sürede tamamlayacağını belirterek, çalışmalar öncesi maliyet hesaplamalarının yapılacağını ifade etti. Bu adımlarla mahalle sakinlerinin taleplerine hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunulması hedefleniyor.

Yerinde tespit ve kurumlar arası iş birliği süreci, mahalle sohbetleriyle eş zamanlı ilerleyerek hem projelendirme hem de uygulama aşamalarının koordineli yürütülmesini sağlayacak. Başkan Özlü'nün yönettiği saha çalışması, mahalle ihtiyaçlarının merkezî bir yaklaşımla ele alınmasının örneğini oluşturdu.

BAŞKAN ÖZLÜ, MAHALLE SAKİNLERİNİN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLAN KOT FARKININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İLGİLİ KURUM YETKİLİLERİNİ SAHADA BİR ARAYA GETİRDİ.