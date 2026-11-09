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Yağışların ardından Hatay'da ortaya çıkan istilacı salyangozlar mahalleliyi zor durumda bıraktı

Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde yağış sonrası artan istilacı salyangozlar sebzeleri tahrip edip evleri sardı; halk ilaç ve tuzla mücadele ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışların ardından Hatay'da ortaya çıkan istilacı salyangozlar mahalleliyi zor durumda bıraktı

Mahallede artış ve zararlar:

Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi başta olmak üzere yağışlı hava sonrası bölgede yeniden yoğunlaşan istilacı salyangozlar, vatandaşların sebze bahçelerini ve ev çevrelerini sardı. Depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan canlılar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından yeniden ortaya çıktı.

Şikayetlere göre salyangozlar lahanaların ve diğer sebzelerin yaprakları ile ürün yüzeylerini tahrip ederek yiyecekleri tüketilemez hale getirdi. Bölge halkı, bitkisel üretimde yaşanan kaybın günlük yaşamı da etkilediğini belirtiyor.

Vatandaşın mücadele yöntemleri:

Mahalle sakinleri, 8 evi istila eden salyangozlara karşı çözüm arıyor; ilaç ve tuz gibi yöntemlerle müdahale ediyorlar. Konuyla ilgili konuşan Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.

Ürün zararları ve gündelik etkiler:

Emine Okur ise sümüklü böceklerin ürünlere verdiği zararı anlatarak, "Sümüklü böceklerden dolayı sebzelerin hepsini kopardım. Duvarlara kadar çıktılar. Fasulyeleri kopardım, yenecekleri yoktu" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, hem ekonomik kaybı azaltmak hem de evlere girişleri engellemek için yerel önlemler uyguluyor.

HATAY’DA YAĞIŞLI HAVANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN İSTİLACI SALYANGOZLAR, VATANDAŞLARIN SEBZELERİNE...

HATAY’DA YAĞIŞLI HAVANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN İSTİLACI SALYANGOZLAR, VATANDAŞLARIN SEBZELERİNE ZARAR VERİRKEN EVLER BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEVREYE YAYILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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