Van'da kar yağışı 97 yerleşimin yolunu kesti

Van'da ulaşımda aksamalar:
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray'da 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
çalışmalar kesintisiz sürüyor:
Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 97 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.
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