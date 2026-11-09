Van'da kar yağışı 97 yerleşimin yolunu kesti

Van'da ulaşımda aksamalar:

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray'da 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

çalışmalar kesintisiz sürüyor:

Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 97 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.