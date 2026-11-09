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Van'da kar yağışı 97 yerleşimin yolunu kesti

Van'da kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Edremit, Gevaş, İpekyolu, Muradiye ve Saray'da toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da kar yağışı 97 yerleşimin yolunu kesti

Van'da ulaşımda aksamalar:

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 20, Edremit'te 4, Gevaş'ta 40, İpekyolu'nda 21, Muradiye'de 7 ve Saray'da 1 olmak üzere toplam 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

çalışmalar kesintisiz sürüyor:

Ekipler, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 97 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 97 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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