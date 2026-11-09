Sarıçamlar arasında Sarıkamış'ta kristal kar örtüsü, sezon erken açılabilir

Sarıçamlar arasında Sarıkamış'ta kristal kar örtüsü

Kars'ta yer alan dünyaca ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıçam ormanlarıyla çevrili alanlarda pistler, yürüyüş yolları ve ormanlık kesimler karla kaplanırken, bölge ziyaretçileri ve esnafı kış sezonu için umutlu günler yaşıyor.

Pistler ve kar kalınlığı:

Kayak merkezinde ölçülen kar kalınlığı yüksek kesimlerde daha etkili olmak üzere yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Yetkililer ve işletmeciler, yağışın devam etmesi halinde doğal örtünün pistleri kayak için uygun hale getireceğini belirtiyor. Bölgedeki hazırlıkları ve suni karlama sistemini anımsatan yetkililer, sistem devreye girdiğinde sezon açılışının planlanandan daha erken olabileceğini ifade ediyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışan Alper Yıldırım, merkezdeki değişimi ve beklentileri aktardı. Yıldırım, suni karlama sisteminin yakın zamanda devreye alınacağını belirterek rezervasyon çağrısında bulundu ve bölgedeki doluluk oranlarına dikkat çekti.

Turizme etkisi ve görsel şölen:

Sarıkamış'ın öne çıkan özelliklerinden biri olan kristal kar niteliği, Alplerle kıyaslanan temiz ve keskin yapısıyla vurgulanıyor. Sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle bütünleştiği alanlarda ortaya çıkan görüntüler, drone ile havadan görüntülendi ve kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bu görsellik, kış turizmi açısından ilçeye yönelik ilginin artmasına neden oluyor.

Yıldırım ayrıca bölgedeki konaklama talebine değinerek yerel otellerin doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 60 ile yüzde 70 seviyelerinde olduğunu söyledi ve kayak severleri erken rezervasyon yapmaya çağırdı. Yetkililer, kar yağışının sürmesi halinde pistlerin istenen seviyeye ulaşmasıyla birlikte sezonun planlanandan önce açılabileceğini bildiriyor.

Genel beklenti, doğal kar örtüsünün güçlenmesi ve suni karlama desteğiyle Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kış sezonunun hareketleneceği yönünde. Bölgede gözlemlenen ilk yoğun yağışlar hem işletmecilerin hem de tatilcilerin umutlarını artırdı ve kış turizmi sezonu için hazırlıklar hız kazandı.

KARS'IN DÜNYACA ÜNLÜ SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA YER ALAN KAYAK MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 20 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, YAĞIŞIN DEVAM ETMESİ HALİNDE KAYAK SEZONUNUN BU YIL ERKEN AÇILMASI BEKLENİYOR.