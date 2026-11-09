Dolar 50,1785 +0,09%
Euro 56,2103 +0,60%
Bist 11.564,39 +0,71%
Altın Gram 6.620,24 +0,70%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 96,72 -1,63%
--°

Sarıçamlar arasında Sarıkamış'ta kristal kar örtüsü, sezon erken açılabilir

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde etkili kar yağışı sonrası pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı; yağış devam ederse sezon erken başlayabilir.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarıçamlar arasında Sarıkamış'ta kristal kar örtüsü, sezon erken açılabilir

Sarıçamlar arasında Sarıkamış'ta kristal kar örtüsü

Kars'ta yer alan dünyaca ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıçam ormanlarıyla çevrili alanlarda pistler, yürüyüş yolları ve ormanlık kesimler karla kaplanırken, bölge ziyaretçileri ve esnafı kış sezonu için umutlu günler yaşıyor.

Pistler ve kar kalınlığı:

Kayak merkezinde ölçülen kar kalınlığı yüksek kesimlerde daha etkili olmak üzere yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Yetkililer ve işletmeciler, yağışın devam etmesi halinde doğal örtünün pistleri kayak için uygun hale getireceğini belirtiyor. Bölgedeki hazırlıkları ve suni karlama sistemini anımsatan yetkililer, sistem devreye girdiğinde sezon açılışının planlanandan daha erken olabileceğini ifade ediyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışan Alper Yıldırım, merkezdeki değişimi ve beklentileri aktardı. Yıldırım, suni karlama sisteminin yakın zamanda devreye alınacağını belirterek rezervasyon çağrısında bulundu ve bölgedeki doluluk oranlarına dikkat çekti.

Turizme etkisi ve görsel şölen:

Sarıkamış'ın öne çıkan özelliklerinden biri olan kristal kar niteliği, Alplerle kıyaslanan temiz ve keskin yapısıyla vurgulanıyor. Sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle bütünleştiği alanlarda ortaya çıkan görüntüler, drone ile havadan görüntülendi ve kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bu görsellik, kış turizmi açısından ilçeye yönelik ilginin artmasına neden oluyor.

Yıldırım ayrıca bölgedeki konaklama talebine değinerek yerel otellerin doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 60 ile yüzde 70 seviyelerinde olduğunu söyledi ve kayak severleri erken rezervasyon yapmaya çağırdı. Yetkililer, kar yağışının sürmesi halinde pistlerin istenen seviyeye ulaşmasıyla birlikte sezonun planlanandan önce açılabileceğini bildiriyor.

Genel beklenti, doğal kar örtüsünün güçlenmesi ve suni karlama desteğiyle Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kış sezonunun hareketleneceği yönünde. Bölgede gözlemlenen ilk yoğun yağışlar hem işletmecilerin hem de tatilcilerin umutlarını artırdı ve kış turizmi sezonu için hazırlıklar hız kazandı.

KARS&#039;IN DÜNYACA ÜNLÜ SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE...

KARS'IN DÜNYACA ÜNLÜ SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA YER ALAN KAYAK MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 20 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, YAĞIŞIN DEVAM ETMESİ HALİNDE KAYAK SEZONUNUN BU YIL ERKEN AÇILMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isıya karşı önceden müdahale: demiryollarına akıllı izleme ağı
images

Kartepe mesire alanı kar sonrası ziyaretçilerini ağırlıyor
images

Doğadan toplanan mantarlarda gecikmeli tehlike: pişirmek zehri ortadan kaldırmıy...
images

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan'da beyaza bürünen yaylalar üreticiyi ikiye ayırdı

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kükürtlü'ye tek çatı altında üç hizmet: kreş, sosyal gelişim ve aile sağlığı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL