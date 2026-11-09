Göktürkler takımı TEKNOFEST'te hareketli araçtan kalkıp inen otonom dronla Türkiye birincisi oldu

Şahinbey Göktürkler Takımı TEKNOFEST zaferi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST İHA yarışmasının Döner Kanat kategorisinde birinci oldu. 10 kişilik ekip iki yıllık emek sonunda geliştirdikleri sistemle jüriyi etkiledi ve ödüllerini Şanlıurfa'daki törende aldı.

Projenin teknik özellikleri:

Takım, hareket halindeki bir kara aracından otonom şekilde kalkış yapan, görevini tamamladıktan sonra yeniden aynı araca otonom iniş yapabilen bir dron sistemi tasarladı. Ekip hem dronu hem de hareketli aracı kendileri tasarladı ve tüm operasyonları bir mini bilgisayar üzerinden otonom olarak yürütüyor. Proje; havalanma, alan taraması, insan tespiti ve arama modunun ardından hedef araca dönüş ve inişi kapsayan tamamlayıcı görev akışıyla dikkat çekti.

Takım üyesi Hasan Belge Çelik, projenin iki yılda tamamlandığını belirterek süreci şöyle özetledi: projenin otonom kalkış ve iniş yeteneği, aracın ve dronun ekip tarafından tasarlanması ve işlemlerin mini bilgisayar ile yürütülmesi ekip için belirleyici unsurlar oldu. Çelik, Şahinbey Belediyesi'nin desteklerini de vurguladı ve ödüller arasında TÜBİTAK ve TUSAŞ takdirlerinin bulunduğunu söyledi.

Askeri uygulama hedefleri ve ödül anı:

Takım üyelerinden Enes Mahmut Özkanalıcı, sistemin özellikle askeri alanda kullanılabileceğini ifade etti. Özkanalıcı, dronun havalandıktan sonra alan taraması yapıp insan tespiti gerçekleştirerek yer kontrol istasyonuna bilgi gönderdiğini, ardından arama moduna geçip hareket halindeki araca yeniden otonom iniş yaptığını anlattı. Bu işlemlerin pilot müdahalesi olmadan tamamlandığını belirtti.

Birinciliğin ardından ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan gençler, bu anın kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi. Ekip, iki yıllık çalışmanın karşılığını almak ve ülkenin en üst düzey yetkilisinin elinden ödül almakla gurur duyduklarını aktardı. Çocukların öğretmeni Mehmet Özaslan ise öğrencilerinin başarılarını diledi.

Takım için yarışmalarda birinci olmanın ötesinde aslında bir şey üretmek ve somut bir proje ortaya koymanın önemli olduğunu vurgulayan öğrenciler, bu emeğin birincilikle taçlanmasının motivasyonlarını artırdığını belirtti.

TAKIM ÜYELERİNDEN HASAN BELGE ÇELİK (SOLDA) VE TAKIM ÜYELERİNDEN ENES MAHMUT ÖZKANALICI (SAĞDA)