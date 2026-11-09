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aosb ile tekstil sektörü atıksu ve çevre yatırımlarını masaya yatırdı

Adana Hacı Sabancı OSB'de AOSB yönetimi ve tekstil temsilcileri atıksu tesisleriyle çevresel yatırımları değerlendirip çözüm önerileri paylaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

aosb ile tekstil sektörü atıksu ve çevre yatırımlarını masaya yatırdı

toplantı ve katılımcılar:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tosmur, M. Nedim Büyüknacar, Asım Gül ve Kemal Özçetin, Denetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Batmaz, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile tekstil firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda sektörün çevresel ihtiyaçları ve üretimin kesintisiz sürdürülmesine yönelik öncelikler ele alındı.

gündem: atıksu arıtma ve yeni proje değerlendirmesi:

Toplantıda mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin işleyişi ve faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mevcut tesisin performansına ilişkin geri bildirimler alındı ve yeni bir atıksu arıtma tesisi projesinin gerekliliği gündeme geldi. Tekstil sanayicilerinin üretim süreçlerinde karşılaştıkları çevresel sorunlar, altyapı ihtiyaçları ve beklentileri dinlenerek, hem uyum hem de üretim sürekliliğini sağlayacak çözüm önerileri tartışıldı.

sütcü'nün değerlendirmesi ve yönetişim yaklaşımı:

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayinin gelişiminin sadece üretim kapasitesi ve yatırım büyüklüğüyle ölçülmemesi gerektiğini vurguladı. Sütcü ayrıca çevresel sorumlulukların sanayinin geleceğini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını belirtti ve sanayicilerin doğrudan görüşlerinin projelere yön vermede önemli olduğuna dikkat çekti.

Sütcü, AOSB olarak üretimin sürdürülebilirliğini destekleyen ve çevresel gereklilikleri gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca bugünkü ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmayıp, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğunu da taşıdığı ifade edildi.

iş birliği ve geleceğe dönük adımlar:

Toplantıda, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında sanayicilerin görüş ve önerilerinin öncelikli olarak değerlendirileceği ve çözüm geliştirme sürecinin iş birliği ile yürütüleceği kararlaştırıldı. Katılımcılar, çevre yatırımlarının hem yasal uyum hem de üretimin sürekliliği açısından stratejik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı ve atıksu altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların planlanması gerektiğini vurguladılar.

Sonuç olarak AOSB yönetimi ile tekstil sektör temsilcileri arasında kurulan diyalog, bölgedeki çevresel yatırımların şekillendirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından temel bir adım olarak değerlendirildi.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (AOSB), SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİLGİLENDİRME VE...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (AOSB), SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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