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Doğayla tarih aynı adımda: Saint Thomas Kilisesi yürüyüşü

Van ve Tatvan’dan 50 doğasever, Van Gölü Havzası Yürüyüş Rotaları Serisi kapsamında Gevaş Altınsaç’taki tarihî Saint Thomas Kilisesi’ne yürüdü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğayla tarih aynı adımda: Saint Thomas Kilisesi yürüyüşü

etkinlik özeti:

Pazar günü düzenlenen yürüyüşe Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club, Van Şehir Okumaları Grubu ve Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği üyeleri katıldı. Van ve Tatvan’dan hareket eden 50 doğasever, Van Gölü manzarası eşliğinde Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç köyü sınırlarında bulunan Saint Thomas Kilisesine yürüdü.

katılımcılar ve rota:

Etkinlik, Van Gölü Havzası Yürüyüş Rotaları Serisi programı kapsamında gerçekleştirildi. Grup, göl kıyısından ilerleyerek doğal patikaları takip etti; yürüyüş boyunca bölgenin bitki örtüsü ve manzarası gözlemlendi. Katılımcılar, rotanın zorluk derecesi ve doğal güzellikleri hakkında deneyimlerini paylaşarak yürüyüşü kolektif bir keşfe dönüştürdü.

kültürel miras ve farkındalık:

Yürüyüşün önemli bir ayağı, tarihî Saint Thomas Kilisesinin ziyareti oldu. Katılımcılar, kilisenin tarihî değerine dikkat çekerek bölgenin kültürel mirasının korunmasının önemini vurguladı. Organizasyon sorumluları, benzer etkinliklerle hem doğal çevrenin hem de tarihî yapıların tanıtılmasının ve korunmasının amaçlandığını belirtti.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ, TATVAN RUNNİNG CLUB, VAN ŞEHİR OKUMALARI GRUBU VE DOĞU KÜLTÜR SANAT...

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ, TATVAN RUNNİNG CLUB, VAN ŞEHİR OKUMALARI GRUBU VE DOĞU KÜLTÜR SANAT MERKEZİ DERNEĞİ ÜYELERİNİN KATILIMIYLA VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDEKİ ALTINSAC KÖYÜNDE BULUNAN SAİNT THOMAS KİLİSESİ’NE YÜRÜYÜŞ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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