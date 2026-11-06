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Başkan Tekin'den öğrencilere tam destek: stanttaki ürünlerin tamamını satın aldı

Başkan Zekiye Tekin, Nabi Avcı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki stanttaki tüm ürünleri LÖSEV yararına satın alarak öğrenci emeğini ve lösemili çocukları destekledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Tekin'den öğrencilere tam destek: stanttaki ürünlerin tamamını satın aldı

Pazaryeri'nde dayanışma örneği

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte stanttaki tüm ürünleri satın alarak örnek bir dayanışma sergiledi. Satıştan elde edilecek gelir Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yararına gönderilecek.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Etkinlik, lösemiye dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve lösemili çocukların tedavi ile eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler hazırladıkları ürünleri okul girişindeki stantta satışa sundu. Okul Müdürü Bilal Çoğul, stanttan elde edilen gelirin vakfa iletileceğini ifade etti.

Başkan Tekin'in mesajı ve sonuç:

Başkan Tekin, öğrencilerin emeğine destek olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Konuşmasında, "Bazen küçücük bir destek, bir çocuğun hayatında kocaman bir umuda dönüşebilir" diyerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve etkinliği organize eden öğretmenlere, özellikle Seher Yıldırım ile duyarlı öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca etkinlik sırasında kız öğrencilerin saçlarına, erkek öğrencilerin yakalarına takılan turuncu kurdelelerle haftanın anlam ve önemine dikkat çekildi.

Pazaryeri Belediyesi yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan her yerde dayanışmayı büyütmeyi, çocukların ve ailelerinin yanında olmayı sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Tekin'in stanttaki tüm ürünleri satın alması hem öğrenci emeğini korudu hem de LÖSEV aracılığıyla lösemili çocuklara doğrudan destek sağladı.

2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA BİLECİK&#039;İN PAZARYERİ İLÇESİNDE NABİ AVCI MESLEKİ VE...

2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA BİLECİK'İN PAZARYERİ İLÇESİNDE NABİ AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK, TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN TEDAVİ VE EĞİTİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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