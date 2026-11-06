Palandöken’in zirvesinde gece yarısı off-road sınavı

palandöken zirvesinde gece yolculuğu:

Erzurum'da kış koşullarının etkisini artırdığı gecede, Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar ve soğuk hava hayatı zorlaştırdı. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, gece hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Bu sert koşulları fırsat bilen off-road tutkunları, sezonun ilk zorlu sürüşünü gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

zorlu parkur ve hava şartları:

Ejder Off-Road ekibi, kar ve buz tabakasıyla kaplı parkuru kullanarak 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesine tırmandı. Gece yürüyüşünde araçlar zaman zaman kara saplandı, kaygan zemin ve derin kar kütleleri sebebiyle ekip aracını kurtarma anları yaşandı. Soğuk ve görüş kısıtlılığı, sürüşü daha dikkatli ve sabırlı kıldı.

ekibin mücadelesi ve gece sonu:

Katılımcılar zorlu koşullara rağmen birbirlerine destek vererek parkuru tamamladı. Ejder Off-Road üyeleri, sezonun ilk kar sürüşünü başarıyla sonlandırıp karlı zirvede hatıra fotoğrafları çektirdi. Ekip, Palandöken'in her mevsim farklı zorluklar ve manzaralar sunduğunu vurgulayarak geceyi güvenli şekilde bitirdi.

ERZURUM’DA KIŞ MEVSİMİ ETKİSİNİ ARTIRIRKEN, PALANDÖKEN DAĞI’NIN ZİRVESİNDE KAR KALINLIĞI YER YER 1 METREYİ BULDU. HAVA SICAKLIĞININ GECE EKSİ 7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜĞÜ ZİRVEDE, EJDER OFF-ROAD EKİBİ SEZONUN İLK ZORLU VE ADRENALİN DOLU MACERASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.